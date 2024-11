Lamborghini Temerario: 13 esperienze di guida per una supersportiva senza compromessi

La Lamborghini Temerario, svelata in anteprima alla Monterey Car Week 2024, introduce un nuovo standard di versatilità tra le supersportive, grazie a ben 13 modalità di guida selezionabili attraverso innovativi rotori sul volante.

Un’automobile pensata per emozionare non solo tra i cordoli di un circuito, ma anche nell'uso quotidiano, offrendo il massimo del comfort e della reattività.

La Temerario consente di personalizzare l'esperienza al volante con due rotori distinti: il superiore sinistro, riconoscibile per la corona rossa, offre le modalità Città, Strada, Sport, Corsa e Corsa ESC Off (con controlli elettronici disattivati). Inoltre, il launch control si attiva tenendo premuto per due secondi il tasto con l'icona della bandiera a scacchi, permettendo accelerazioni da fermo che sfruttano tutto il potenziale del motore.

Rouven Mohr, Chief Technical Officer di Lamborghini, commenta: “Temerario offre un’esperienza di guida innovativa e autentica. Grazie al sistema e-4WD e al torque vectoring, la vettura garantisce precisione in pista, mantenendo al contempo l’essenza di una trazione posteriore per il massimo coinvolgimento del pilota”.

Un sistema ibrido avanzato per la massima flessibilità

Il sistema ibrido avanzato della Temerario introduce tre modalità aggiuntive: Recharge, Hybrid e Performance, attivabili tramite il rotore superiore destro. Le scelte del guidatore sono visualizzate in modo intuitivo sul cruscotto digitale da 12,3 pollici, con grafiche animate che replicano la rotazione dei selettori. In modalità Città, la Temerario si adatta alla guida urbana sia in Hybrid, con una potenza massima di 190 CV, sia in Recharge per ricaricare rapidamente la batteria sfruttando il V8.

Strada, invece, è pensata per viaggi lunghi e percorsi extraurbani: qui, la vettura offre una guida stabile e confortevole grazie alla trazione integrale on demand, con una potenza fino a 800 CV in modalità Hybrid e 725 CV in Recharge. Il torque vectoring sull’e-axle anteriore, unito all’aerodinamica attiva, garantisce sicurezza e stabilità anche a velocità autostradali.

Sport e Corsa: emozione e potenza allo stato puro

Selezionando Sport, la Temerario accentua il suo carattere dinamico e sportivo, attivando un powertrain ibrido che raggiunge i 920 CV. In questa modalità, la supersportiva si trasforma in una vettura emozionale, con un sound del V8 più marcato, sospensioni settate per la massima reattività e un’agilità di guida esaltata. Per chi cerca l’apice delle prestazioni, la modalità Corsa è la scelta ideale: pensata per l’uso in pista, in Performance la Temerario sfrutta tutti i 920 CV e l’e-axle anteriore per una guida precisa, che esalta sia le doti dinamiche sia il sound del motore.

Drift Mode: il controllo assoluto della derapata

Per i piloti più esperti, la Temerario introduce anche un esclusivo Drift Mode, che permette di eseguire sovrasterzi controllati e divertenti. Attivabile tramite il rotore inferiore destro, il Drift Mode è regolabile in tre livelli di intensità, che variano dal supporto per sovrasterzi contenuti al massimo angolo di imbardata per esperti.

Con la Temerario, Lamborghini ridefinisce l'esperienza di guida, offrendo soluzioni innovative e prestazioni eccezionali per un coinvolgimento senza precedenti al volante. Questa supersportiva è destinata a catturare l’attenzione degli appassionati e a ridefinire il concetto di versatilità nel mondo delle vetture ad alte prestazioni.