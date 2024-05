Lamborghini trionfa al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2024

Il Concorso d’Eleganza di Villa d’Este, uno degli eventi automobilistici più prestigiosi e antichi al mondo,

ha visto la partecipazione di quattro straordinarie vetture storiche Lamborghini nell'edizione 2024 appena conclusa. L'evento, che si tiene dal 1929, ha accolto con grande entusiasmo una Miura P400 del 1967, una Countach LP 400 del 1976, una Countach 25° Anniversario del 1990 e una Diablo GT del 1999, tutte prodotte nello stabilimento di Sant’Agata Bolognese.

Questa edizione ha segnato il debutto della Diablo GT a Villa d’Este, evidenziando l’apprezzamento crescente per questo modello tra i collezionisti. Tra i premiati, la Countach LP 400 è stata riconosciuta con il trofeo “Il Canto del Motore” per il miglior suono del suo motore V12, mentre la Diablo GT ha ricevuto il trofeo “BMW Group Ragazzi” come vettura più iconica votata dal pubblico under 16 durante l'esposizione a Villa Erba.

Alessandro Farmeschi, After Sales Director di Lamborghini, ha sottolineato l'importanza del lavoro del Polo Storico, il dipartimento interno che gestisce l'archivio storico Lamborghini. "Delle quattro vetture Lamborghini presentate, una ha già ricevuto la Certificazione di Autenticità dal Polo Storico e due sono ora all’inizio del processo di analisi per ottenerla", ha dichiarato Farmeschi. Questo certifica l’attenzione e l’apprezzamento che i collezionisti hanno per l'autenticità e la storia delle vetture Lamborghini.

Vetture in concorso:

Lamborghini Miura P400 (1967): Presentata nel 1966, la Miura è considerata la prima supercar al mondo. La vettura in concorso, di colore Rosso Miura con interni neri, è stata recentemente restaurata e sottoposta alla certificazione del Polo Storico Lamborghini.

Lamborghini Countach LP 400 (1976): Icona degli anni '70, la Countach LP 400 presente a Villa d’Este si distingue per la sua combinazione di colori viola e interni bianchi. Ha ricevuto il trofeo “Il Canto del Motore” per il miglior suono del motore.

Lamborghini Countach 25° Anniversario (1990): Prodotta per celebrare i 25 anni di Lamborghini, questa vettura unica con guida a destra e una speciale verniciatura arancio è stata certificata dal Polo Storico Lamborghini.

Lamborghini Diablo GT (1999): Solo 80 esemplari prodotti, la Diablo GT è stata la vettura di serie più veloce al mondo alla sua presentazione. La versione in concorso, con livrea Titanium Silver e interni in Alcantara blu, è in fase di certificazione dal Polo Storico e ha vinto il trofeo “BMW Group Ragazzi”.