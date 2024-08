Lamborghini Urus S: un'avventura esclusiva tra i fiordi e la cucina norvegese

Luglio 2024 ha visto un evento straordinario per i clienti e ospiti di Lamborghini: l'Esperienza Avventura Norvegia, un'esclusiva avventura a bordo del Super SUV Urus S,

attraverso gli autentici paesaggi, la cultura e la cucina della Norvegia. Questo evento, pensato per piccoli e selezionati gruppi, ha offerto un itinerario eccezionale che ha combinato paesaggi mozzafiato, ospitalità di lusso e esperienze uniche.

L'avventura ha avuto inizio a Trondheim, nota come la “capitale culinaria della Norvegia”. Gli ospiti hanno soggiornato presso il lussuoso Hotel Britannia, un cinque stelle situato sulle rive del fiordo di Trondheim. Qui, hanno potuto gustare una cena di benvenuto presso il rinomato ristorante Jonathan, dove sono stati serviti piatti della moderna cucina norvegese. Trondheim è stata nominata Regione Europea della Gastronomia nel 2022, un riconoscimento che rispecchia la qualità e l'innovazione della sua offerta culinaria.

Il secondo giorno, il gruppo si è diretto verso Oppdal, la più grande area sciistica della Norvegia, attraversando un territorio ricco di laghi e montagne. Dopo una sosta per un caffè rigenerante, il pranzo è stato servito al Phillipshaugen Lodge, ai piedi delle maestose montagne di Oksendal. L'itinerario ha incluso tortuose strade asfaltate e sentieri sassosi, offrendo un'esperienza dinamica e avventurosa ai partecipanti.

Proseguendo il viaggio, il gruppo ha raggiunto Angvik, una località pittoresca sulle rive di un fiordo famoso per i salmoni dalle acque cristalline. Qui, gli ospiti hanno soggiornato presso l'hotel Håholmen, situato vicino alla famosa Strada Atlantica. Il trasferimento all'isola di Håholmen è avvenuto in motoscafo, aggiungendo un tocco di avventura. Questo villaggio tradizionale di pescatori ha offerto un'autentica esperienza norvegese, con pernottamenti in edifici storici risalenti al XVII e XVIII secolo.

Da Angvik, la flotta di Urus S ha portato gli ospiti lungo la costa per una spettacolare esperienza in motoscafo RIB, esplorando le meraviglie della costa norvegese. Tornati sulla strada, i partecipanti hanno attraversato le montagne di Eggen, godendo di viste mozzafiato su laghi e montagne. Il pranzo è stato servito in un osservatorio a strapiombo sulla valle, offrendo un panorama indimenticabile.

L'avventura ha dimostrato la poliedricità della Urus S, un SUV che combina comfort eccezionale e capacità straordinarie su percorsi difficili. Il tour ha proseguito verso l'Hotel Brosundet ad Ålesund, una moderna riconversione di un magazzino per la pesca che unisce storia e lusso urbano. Qui, gli ospiti hanno degustato una cena presso il raffinato ristorante di pesce Sjobua, completando una giornata ricca di avventure.

L'ultimo giorno dell'itinerario, il convoglio di Esperienza Avventura ha raggiunto il lussuoso Storfjord Hotel, situato sulle colline sopra Ålesund. Questo hotel, in stile tradizionale, ha offerto una vista spettacolare sulla “Golden Route” norvegese, un percorso famoso per i suoi panorami incantevoli.

Esperienza Avventura Norvegia con Lamborghini Urus S ha lasciato un segno indelebile nei cuori degli ospiti, regalando ricordi unici dell'ospitalità norvegese, delle esperienze culinarie autentiche e delle avventure straordinarie attraverso alcuni dei paesaggi più affascinanti del mondo. L'evento ha saputo combinare il lusso e la prestazione eccezionale della Urus S con la bellezza selvaggia e incontaminata della Norvegia, creando un viaggio senza paragoni.