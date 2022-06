Lambretta protagonista alla Mlano Design Week 2022

Era il 1947 la prima Lambretta entra nel mercato italiano.

Subito dopo, nuovi modelli conquistano le strade di tutti i continenti. La Lambretta diventa oggetto di culto, di icona moderna, rimanendo sempre fedele alla sua qualità superiore e al suo caratteristico design italiano. La Lambretta diventa uno stile di vita. Da allora i suoi modelli hanno fatto girare la testa e conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo

La Lambretta è sempre stata tecnologicamente superiore e più potente delle sue rivali. Aveva uno sterzo migliore e un motore montato centralmente. Il suo design era più vigoroso e più forte. Era in definitive più sportiva e un pò più costosa delle concorrenti

Per celebrare questi 75 anni di tradizione e passione, Lambretta e Museo della Lambretta hanno unito le forze per realizzare un'ambiziosa installazione artistica durante la settimana del Fuorisalone 2022.

Nel cuore di Milano, nel Chiostro Piccolo di San Simpliciano, Brera Design District, il prestigioso brand milanese espone i suoi modelli più rappresentativi. Tra questi il ​​primo modello prodotto, la Lambretta M(A) disegnata da Cesare Pallavicino per la parte del telaio e da Pier Lugi Torre per la parte meccanica, poi lo "scooter d'oro" dell'attrice americana Jane Mansfield e il modello 225 Corsa che può superare i 170km/h.

Come tanti modelli del passato, ancora una volta Milano ospita un lancio. Durante i festeggiamenti, Lambretta coglie l'occasione per lanciare due modelli premium.

• Lambretta presenta con orgoglio il suo modello di punta G35

• Lambretta lancia l'X300 che sarà una grande sorpresa della Design Week con il suo design innovativo e soprendente

Un altro momento clou durante i festeggiamenti è il raduno del Lambretta Club Milano dell'8 giugno. Alle 18.00 una cinquantina di Lambrette d'epoca si ritroveranno all'ingresso del chiostro per il loro periodico incontro.

Lambretta occupa una posizione di prestigio nel segmento premium del mercato scooter. Qualità, prestazioni e design; tutto è stato curato per trasformare questo sogno in realtà. Il lancio mondiale sarà trasmesso in tutto il mondo per dare ai Lambrettisti l'opportunità di vivere questo momento speciale.

Infinite | Heritage to Future Questo il tema della mostra speciale Lambretta. L'idea è suggestive: unire in un'installazione artistica che rappresenta l'infinito, i modelli iconici del passato, quelli del presente e i nuovi modelli del futuro, in relazione tra loro grazie all'ampio uso di materiale iconografico di rara bellezza e suggestione. Per la prima volta nella storia, tutti i modelli vengono presentati insieme. Lambretta proietta la sua vita infinita agli occhi del mondo!

Visitando la mostra, si può sperimentare lo scorrere del tempo, a partire dall’anello esterno fino al centro dell’installazione. Vi invitiamo a iniziare con le immagini mozzafiato in bianco e nero della galleria del chiostro, simbolo dello spirito della nascita di Lambretta. In parallelo, guardando in alto, è posizionata un’altra esposizione sopraelevata, formata da cento immagini a colori rappresentative del “Mondo Lambretta”, integrate negli antichi affreschi del soffitto del Chiostro. Simboleggiano quanto la Lambretta abbia rappresentato nella ricca storia d'Italia. Le colonne del chiostro circondano e sostengono lo spirito dell'installazione artistica. E al centro, al centro dell'universo Lambretta, proprio al centro della piazza, al centro dell'installazione, troviamo il punto di svolta immaginario, che mette in risalto la X300 e la G350; entrambi definiscono il nostro futuro in questo momento

I NUOVI MODELLI E LA GAMMA ATTUAL

LAMBRETTA X (X300)

La serie X rappresenta una linea di prodotti completamente nuova, con un design innovativo che però mantiene il tipico DNA Lambretta. X300 è il primo modello di questa nuova serie. E anticipa i nuovi ambiziosi orizzonti del successo. Le forme sono nate da un concept ideato da Walter Scheffrahn, Presidente Lambretta.

L'X300 è pensato come il "veicolo ideale" della nuova generazione di appassionati di Lambretta, anticipando le loro grandi aspettative in termini di qualità e design. La X presenta linee sportive e affusolate, che richiamano immediatamente gli stilemi tipici delle mitiche Lambrette del passato. Innovativo il tratto del design delle fiancate in acciaio, con linee "a diamante" che conservano ancora l'anima e lo spirito della Lambretta, attualizzandole in una nuova veste. Viene mantenuto il parafango fisso che è una caratteristica peculiare della Lambretta.

Da un punto di vista tecnico, il telaio della X è tubolare con semi-monoscocca che unisce pedana, scudo e fiancate, tutti componenti realizzati in acciaio.

Tra le varie caratteristiche tecniche: la originale sospensione anteriore con braccio oscillante a ruota tirata e doppio ammortizzatore; doppio freno disco (ant. e post.); ABS a doppio canale; fari a LED completi; il sistema keyless per l'avviamento. Per l'iniezione elettronica, il partner tecnico è Bosch.

X300 racchiude lo spirito italiano ma è il risultato di una collaborazione con partner tecnici internazionali.

Produzione in serie: fine 2022

LAMBRETTA G-SPECIAL (G350)

La G-Special è stata esposta a EICMA 2019 con il nome G325 Special. Con lo scoppio della pandemia, lo sviluppo e quindi il suo lancio è stato notevolmente ritardato. Dopo aver aumentato la cilindrata del motore, il G325 è diventato il G350.

La G-Special si posiziona ai vertici del mercato premium e rappresenta l'estensione di fascia alta dell'attuale gamma V-Special. Il concept e il design, a cura di Walter Scheffrahn e Peter Beselin, si ispirano ai classici design delle Lambrette del passato.

Le sue dimensioni sono importanti, come un vero oggetto iconico dalla grande personalità. È anche il modello con la cilindrata più alta nella categoria degli scooter classici premium. Un prodotto di altissima qualità che rappresenta il modello di punta del marchio. Si presenta sul mercato come un nuovo sfidante benchmark nel segmento, con caratteristiche superiori ai modelli concorrenti.

La G-Special ha il più classico e pregiato telaio interamente monoscocca in acciaio con i famosi pannelli laterali intercambiabili nel rispetto della tradizione più autentica della casa.

Presente anche la tipica sospensione anteriore con braccio oscillante a ruota tirata e doppio ammortizzatore, doppio canale ABS, fari full LED, display TFT.

Produzione in serie: fine 2022

LAMBRETTA V-SPECIAL

La gamma Lambretta comprende già la serie V-Special, in tre cilindrate (50-125-200cc), introdotta sul mercato nel 2017.

Lambretta oggi è presente in 45 paesi. La sua holding ha sede a Lugano con filiali in numerosi paesi. La sua attività amministrativa ha sede vicino a Londra.

I modelli Lambretta sono costruiti utilizzando la migliore tecnologia disponibile garantendo la massima qualità secondo gli standard di qualità globali. Questo modello di business permette a Lambretta di rivendicare il meglio della componentistica offerta sul mercato dal punto di vista tecnologico.

Sia la X che la G-Special sono il risultato di una stretta collaborazione con la nostra filiale thailandese, che ha iniziato ad operare oltre 3 anni fa. Questa ha supportato I nuovi progetti in modo importante e determinante per la definizione del concept, la progettazione, lo sviluppo e l'avvio della produzione. E’ la base operativa di Lambretta in Asia, con alle spalle anche una grande solidità industriale per la parte produttiv

Attualmente Lambretta sta preparando l'introduzione sul mercato indiano collaborando con Bird Group, con sede a New Delhi ma operante a livello internazionale. Il primo flagship store premium sarà operativo a Nuova Delhi entro la fine del 2022.

LISTINO PREZZI

V50 Speciale | V125 Speciale | V200 Special (in commercio)

X300 : 5.900 Euro (indicativo)

G350 Special : 7.200 Euro (indicativo)