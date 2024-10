Lancia e Sparco tornano nel Rally con la Ypsilon Rally4 HF e il Trofeo Lancia 2025

Lancia torna a rombare nel mondo del rally grazie al supporto del partner storico Sparco, che ha accompagnato il marchio torinese nei suoi più grandi successi.

Questo ritorno è segnato dalla presentazione della nuova Ypsilon Rally4 HF, un’auto che unisce l'innovazione tecnologica al rispetto per la tradizione e che debutterà ufficialmente nel 2025 nel Campionato Italiano Rally, accompagnata dal Trofeo Lancia.

La collaborazione tra Lancia e Sparco risale agli anni d'oro del rally, quando insieme hanno trionfato nelle gare più celebri. Oggi, questa sinergia si rinnova per portare il marchio torinese verso nuove sfide, con una vettura progettata per le competizioni, caratterizzata da un design leggero e una meccanica avanzata per ottenere massime performance. La Ypsilon Rally4 HF è costruita su una piattaforma CMP MHEV, che assicura leggerezza e rigidità, e integra una gabbia di sicurezza a traliccio di tubi saldati conforme agli standard FIA.

A spingere la Ypsilon Rally4 HF è un motore turbo 1.2 litri da 3 cilindri, capace di erogare 212 CV e affiancato da una trasmissione meccanica a 5 marce fornita da SADEV, ottimizzata per garantire potenza e trazione in ogni condizione. Le sospensioni McPherson con ammortizzatori regolabili Ohlins a 3 vie offrono ai piloti un assetto personalizzabile, ideale per adattarsi ai tracciati variabili del rally italiano, rinomati per le sfide tecniche.

“Siamo entusiasti di collaborare con Sparco in questo importante ritorno nel rally,” ha dichiarato Luca Napolitano, CEO di Lancia. “Con la Ypsilon Rally4 HF, vogliamo non solo onorare la nostra tradizione sportiva, ma proiettare Lancia verso il futuro con un approccio innovativo e sostenibile.”

Sparco, leader nell’equipaggiamento tecnico per il motorsport, fornirà a pilota e copilota un set completo di abbigliamento da gara e di supporti tecnici per la sicurezza della vettura, tra cui i nuovi sedili Matrix, realizzati con tecnologia avanzata in fibra di vetro. Questi sedili, leggeri e sicuri, rispettano i regolamenti più aggiornati e rappresentano l’avanguardia del settore.

Il ritorno di Lancia è ulteriormente rafforzato dal Trofeo Lancia 2025, una competizione inserita nel Campionato Italiano Rally che prevede sei gare tra aprile e ottobre. Ai partecipanti sarà offerto un pacchetto completo di abbigliamento tecnico, assistenza, ricambi e visibilità, con un montepremi complessivo di 300.000 euro. Il vincitore assoluto avrà l'opportunità di partecipare al Campionato Europeo Rally 2026 con il team Lancia Corse HF, aprendo le porte al mondo delle competizioni internazionali.

Il rinnovato sodalizio tra Lancia e Sparco rappresenta l’inizio di una nuova era per entrambe le aziende, unite dall’impegno verso l’innovazione e la sicurezza in ambito sportivo.