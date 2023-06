Lancia Ypsilon Alberta Ferretti si aggiudica il premio Mediastars

Ieri sera, presso l'Auditorium Testori di Milano, si è svolta la premiazione della XXVII edizione del concorso Mediastars

che da anni promuove i migliori progetti di comunicazione pubblicitari a livello nazionale.Suddiviso in quattro aree che rappresentano i diversi campi della comunicazione e composte da 12 diverse sezioni, il concorso si pone l’obiettivo di promuovere le eccellenze italiane in termini di creatività a livello di agenzia pubblicitarie, case di produzione e agenzie digital.

Lo spot televisivo Lancia “Tante personalità. La Tua” è stato ideato dall’agenzia creativa Armando Testa e declinato su tv, stampa, digital e affissioni, mettendo in risalto le caratteristiche dell’esclusiva serie speciale Lancia Ypsilon Alberta Ferretti, nata dalla collaborazione con la famosa stilista, che esalta le doti di compattezza della city car del segmento B più amata dalle donne italiane, traghettando la sua immagine senza tempo verso un domani più sostenibile per le generazioni future.Realizzato dalla casa di produzione Movie Magic, con la regia di Ago Panini, lo spot televisivo prende ispirazione dal colore cangiante degli esterni, il Grigio Alberta Ferretti, mettendo in scena due aspetti della protagonista: uno più posato e razionale e l'altro più brillante e ironico.Tra specchi e immagini riflesse, tra reale e surreale, l’attrice Cristiana Capotondi, interprete di una personalità elegante, autentica e grintosa, si accorge che l’immagine nello specchio ha qualcosa di “insolito”: è diversa e riflette un’altra sé, con un gioco delle parti esaltato dalla colonna sonora in un avvicendarsi di ruoli tra le “due” Cristiana. La storia si conclude con la vettura che sfila tra le eleganti vie di Milano, con a bordo le “due” Cristiana e il claim “Tante Personalità, La Tua”.