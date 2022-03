Laurent David nuovo Direttore Performance Controllo del Gruppo Renault

A partire dal 1° marzo 2022, Laurent David, attuale Direttore Finanziario delle Marche Dacia e Lada, è nominato Direttore Performance Controllo del Gruppo Renault, diventando membro del Comitato di Direzione Corporate del Gruppo Renault e riportando a Thierry Piéton, Direttore Finanziario del Gruppo Renault.

Laurent David è anche nominato Direttore Finanziario della Marca Renault ad interim.

Laurent David, 50 anni, si è laureato presso l’ESCP. La sua carriera comincia nel 2000 come commerciale di RCI Banque, prima di assumere la direzione di RCI Banque Polonia, nel 2001.

Ha occupato diverse posizioni in ambito finanziario in RCI e nel Gruppo Renault fino al 2016, anno in cui è stato nominato Direttore Amministrativo e Finanziario di Nissan Europa. Nel 2019 è stato nominato Direttore Performance e Controllo, responsabile delle vendite e regioni e successivamente, nel 2021, è diventato Direttore Finanziario delle Marche Dacia e Lada.