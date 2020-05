Le concessionarie Opel riaprono e sono pronte a ripartire

Le concessionarie Opel riaprono al pubblico per offrire mobilità ai propri clienti. In un periodo in cui gli spostamenti con i mezzi pubblici sono soggetti a rischi sanitari e pesanti restrizioni, la mobilità con mezzi privati è quella che garantisce la maggiore sicurezza perché assicura il distanziamento fisico.

Le concessionarie Opel garantiscono sicurezza sanitaria ai propri clienti

Alla riapertura la sicurezza dei clienti nelle concessionarie Opel è garantita da procedure che assicurano il distanziamento. A terra sono riportate segnalazioni per le distanze da rispettare e dei percorsi da seguire. L’illustrazione della vettura viene effettuata mantenendo la distanza tra il consulente alle vendite e il cliente. I pavimenti dei saloni, delle officine, dei servizi e delle aree comuni vengono sottoposte a pulizia ogni 2 ore. Nei servizi gli asciugatori elettrici sono disattivati e rimpiazzati da salviette monouso. I distributori automatici di cibi e bevande sono disattivati. Tutti i dipendenti delle concessionarie Opel devono verificare la temperatura tutti i giorni e non recarsi al lavoro se questa è maggiore o uguale a 37,5°C.

Le vetture ricevono una pulizia sistematica della postazione di guida, della plancia, delle strumentazioni di bordo e del sistema di infotainment e comunque dopo ogni test.

I veicoli in consegna vengono sanificati e la vettura viene lasciata per tre ore senza essere manipolata.

Viene preferita la dematerializzazione dei documenti minimizzando l’uso di materiale cartaceo.

Durante gli interventi in officina le vetture sono dotate di protezioni delle parti esposte al contatto come volante, leva del cambio, freno a mano, sedile e tappetini. Prima della consegna le chiavi del veicolo sono disinfettate e riposte in una busta.

Le concessionarie Opel sono state dotate di materiali di protezione individuali e di disinfettanti per l’uso da parte dei dipendenti e dei clienti.

La serenità economica secondo Opel

Opel protegge l’acquisto della propria vettura contro gli imprevisti. Durante il mese di maggio, chi aderisce all'offerta di finanziamento Scelta Opel avrà in omaggio 1 anno di polizza "Protezione Salute”: nell'offerta è inclusa la protezione contro le incertezze di tipo lavorativo e sanitario oltre all’estensione della garanzia, la manutenzione ordinaria e la polizza assicurativa contro l’incendio e il furto. Per quel che riguarda la decorrenza dei pagamenti, la prima rata è posticipata a settembre per garantire la completa serenità economica.

La gamma Opel è adatta a tutte le diverse esigenze dei clienti

La nuova, sesta generazione di Opel Corsa offre da più di 37 anni mobilità accessibile, dimensioni esterne compatte e tecnologie all’avanguardia.

Nella lunga tradizione di Opel c’è la democratizzazione delle tecnologie, prima disponibili solo su vetture top di gamma premium, ora su vetture economicamente accessibili. Nuova Opel Corsa è equipaggiata con sistemi di assistenza alla guida che aumentano la sicurezza e il comfort di guida. Per esempio, la telecamera anteriore riconosce vetture e pedoni e attiva una frenata automatica d’emergenza in caso si verifichi il rischio di un impatto, per evitarlo o ridurne gli effetti. La stessa telecamera riconosce i segnali stradali e li riporta nel quadro strumenti, sempre visibili da parte del guidatore, in modo che conosca il limite di velocità in quello specifico tratto di strada. Inoltre, la stessa telecamera frontale legge le strisce che delimitano la corsia e attiva una leggera correzione sullo sterzo nel caso si devii per distrazione. Tutti questi elementi sono sempre standard su tutte le Opel Corsa.

Su nuova Opel Corsa si possono ordinare i fari a matrice di Led IntelliLux che illuminano la strada meglio di qualunque altro sistema precedente. Ogni faro è dotato di quattro elementi a Led diversi che vengono accesi o spenti in base ai dati ricevuti dalla telecamera e delle condizioni di guida. In questo modo si può mantenere al massimo l’illuminazione e la visibilità senza abbagliare nessuno e vedere eventuali ostacoli sulla strada con secondi d’anticipo, preziosi per reagire ed evitare un possibile impatto.

Nuova Opel Corsa è disponibile con motori benzina e diesel oltre che in versione 100% elettrica. I motori termici, dalle prestazioni elevate e dai consumi ridotti, sono accoppiati con cambi moderni, dai manuali fino all’automatico 8 marce, fluido e reattivo. La versione con motore elettrico, la Opel Corsa-e, ha una grande autonomia fino a 337 km secondo il ciclo WLTP, facilità di ricarica e costi d’uso mensile allo stesso livello delle Opel Corsa benzina e diesel.

Di dimensioni maggiori, nuova Opel Astra è stata profondamente aggiornata di recente, con nuovi motori benzina e diesel, nuovi cambi manuali e automatici come il nuovo 9 marce. Gli interventi sulla carrozzeria hanno portato il coefficiente CX all’eccellente valore di 0,26. Tutto su nuova Opel Astra è stato progettato per ridurre consumi ed emissioni di CO 2 , con cinque delle sette motorizzazioni sotto i 100 g/km e consumi ridotti fino al 21% rispetto al già eccellente modello precedente.

Tra la gamma dei SUV Opel spicca il più grande Grandland X che recentemente è stato arricchito dalla versione Hybrid Plug-in. La batteria ricaricabile permette di circolare in puro elettrico per un’autonomia fino a 59 km secondo il ciclo WLTP. Al potente motore termico si affiancano due motori elettrici che permettono di raggiungere una potenza massima di ben 300 CV e di realizzare la trazione integrale elettrica. La presenza del motore termico permette la flessibilità di percorrere anche tratti lunghi oltre al classico casa-ufficio, senza dubbi sull’autonomia.