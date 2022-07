Le elettriche di Stellantis viaggiano al ritmo di OnePodcast

Stellantis, a poco più di un anno dalla sua nascita, lancia una nuova iniziativa a favore della mobilità sostenibile e dell’innovazione tecnologica che pone al centro il cliente e le sue esigenze concrete.

La promozione riguarda infatti tutti i modelli della gamma Stellantis, a condizione che si tratti di vetture ibride plug-in o 100% elettriche e che vengano acquistate on line. Fedele al claim "We Plug, You Play", lanciato dal brand FIAT durante il Software Day dello scorso dicembre, Stellantis offre ai suoi clienti condizioni particolarmente favorevoli sulla nuovissima app OnePodcast di GEDI, una dotazione originale, intuitiva e in linea con la costante crescita della domanda di intrattenimento audio e podcast in particolare.

L’app scaricabile da Apple Store o Google Play, viene offerta, in esclusiva per i clienti Stellantis, con due mesi di prova gratuita e una rata di abbonamento scontata. I clienti possono così accedere a migliaia di podcast originali prodotti dalle testate e dalle emittenti del gruppo GEDI, da Repubblica a Radio Deejay, dalla Stampa a Radio Capital, da GEDI Visual a m2o.

Sono inoltre disponibili, oltre alla diretta, l’intera programmazione on demand delle tre radio (Radio Deejay, Radio Capital e m2o) e i contenuti di Music Mix, che include più di 40 canali musicali tematici selezionati con playlist sempre rinnovate. Già disponibili su OnePodcast le serie audio di iHeart Media, leader nel settore a livello internazionale: una selezione in esclusiva delle migliori produzioni statunitensi in lingua originale tradotte in italiano. Contenuti dunque originali e di qualità, modulabili e personalizzabili secondo le preferenze del singolo utente: podcast, audionews, musica e non solo, una piattaforma continuamente aggiornata che include il meglio di intrattenimento e informazione.

La partnership prevede inoltre che tutti gli abbonati a OnePodcast abbiano, a loro volta, diritto a sconti esclusivi per l’acquisto on line delle vetture elettrificate dei marchi FIAT, Jeep, Peugeot, Citroën e Opel.

La collaborazione tra GEDI e Stellantis è iniziata a marzo 2021 con l’integrazione delle app di Radio Deejay, Radio Capital e m2o nella piattaforma FIAT Link&Drive, disponibile sulla nuova “full-electric” 500 Action. La partnership è quindi proseguita a giugno 2021 grazie al concorso “LeasysGO!&VINCI” che, per celebrare l’arrivo a Milano del servizio di car sharing basato sulla Nuova 500 elettrica, ha messo in palio 2.500 abbonamenti mensili al servizio di LeasysGO! e personalizzato tutte le vetture del car sharing con il logo di Radio Deejay e una sintonizzazione preferenziale su Radio Deejay, Radio Capital e m2o.

Per approdare all’attuale terza fase della collaborazione con GEDI, Stellantis ha partecipato alla definizione dei contenuti dell’app OnePodcast, per orientarli verso i bisogni dei clienti automotive che, durante la guida, sono alla ricerca della migliore esperienza di intrattenimento e informazione. In particolare, l’e-Mobility Business Unit con il supporto del brand FIAT, ha fatto tesoro dell'esperienza accumulata nell'ambito dei servizi digitali a supporto dei clienti di vetture elettriche, come nel caso dell’iniziativa legata all’accumulo di KIRI Coins che premiano i clienti di Nuova 500 in quanto protagonisti di uno stile di guida più rispettoso dell’ambiente.

Questo progetto dimostra l’impegno concreto del Gruppo nel mettere a punto soluzioni e servizi innovativi incentrati sul cliente, al centro del piano strategico di lungo periodo Dare Forward 2030.

La partnership tra due attori leader del settore automotive e dell’informazione proseguirà nei prossimi mesi, allo scopo di integrare ulteriormente i servizi di GEDI sulle vetture Stellantis, per garantire nuove funzionalità e un elevato livello di customizzazione.