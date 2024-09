Leapmotor C10 e T03: le nuove frontiere della mobilità elettrica firmata Stellantis

Stellantis, in collaborazione con Leapmotor, ha recentemente introdotto in Europa due nuovi modelli di veicoli elettrici che segnano un importante passo avanti nel settore della mobilità elettrica.

I modelli C10 e T03 sono equipaggiati con tecnologie all'avanguardia, progettate per soddisfare le esigenze di efficienza, sicurezza e comfort dei consumatori europei.

Il SUV elettrico C10 è il primo modello di Leapmotor pensato per il mercato globale e si presenta come una scelta ideale per le famiglie che desiderano fare il salto verso la mobilità elettrica. Dotato di una autonomia WLTP di 420 km, il C10 offre uno dei migliori livelli di sicurezza e prestazioni del suo segmento. Questo modello si basa sull’architettura LEAP3.0, che integra una configurazione elettrica centralizzata e un sistema Cell-to-Chassis (CTC), garantendo un'esperienza di guida intelligente e sicura. Il cockpit intelligente è uno dei fiori all’occhiello del veicolo, offrendo una user experience all'avanguardia per i passeggeri.

Il design tecnologico del C10 ha ottenuto riconoscimenti internazionali di prestigio, tra cui l’“International CMF Design Award 2023” e il Gold Award 2024 ai French Design Award e agli US MUSE Design Award. Questo SUV elettricorappresenta una sintesi perfetta di comfort, prestazioni e tecnologia, rendendolo un’opzione allettante per chi cerca una vettura familiare con caratteristiche di alta gamma a un prezzo accessibile.

Accanto al C10, Stellantis introduce anche la Leapmotor T03, una vettura del segmento A ideale per la mobilità urbana. Con un’autonomia WLTP di 265 km e uno spazio interno sorprendente per la sua categoria, la T03 rappresenta una soluzione intelligente e conveniente per gli spostamenti in città. Nonostante le sue dimensioni compatte, questa vettura offre un comfort di guida eccellente, risultando agile nel traffico e dotata di un motore elettrico allo stato dell’arte.

La T03 ha ottenuto il primo posto nell’Initial Quality Study di JD Power nel segmento delle vetture elettriche compatte, confermandosi una scelta eccellente per chi desidera una soluzione sostenibile e pratica per la città.

Stellantis, con la sua rete di distribuzione capillare, offre ai consumatori europei la sicurezza di un servizio di assistenzaaffidabile e professionale, rendendo l’acquisto di un veicolo Leapmotor una scelta sicura. I modelli C10 e T03 sono un passo avanti nella democratizzazione della mobilità elettrica, unendo tecnologia, prestazioni e accessibilità per soddisfare le esigenze delle famiglie e dei consumatori urbani.