Leapmotor sceglie lo stablimento Stellantis di Tychy per produrre la T03 EV

Stellantis, gigante dell'automobilismo con radici europee e americane, stringe un'innovativa joint venture con Leapmotor, casa automobilistica cinese emergente nel settore dei veicoli elettrici (EV).

Questa collaborazione come riporta Autonews Europe segna un punto di svolta, conferendo a Stellantis diritti esclusivi per costruire, esportare e vendere i prodotti Leapmotor fuori dalla Cina - un precedente per una casa automobilistica occidentale di lunga data.

Il fulcro di questa partnership si localizza nello stabilimento di Tychy, in Polonia, già culla di modelli storici Fiat e ora prescelto per la produzione dell’ elettrica T03 di Leapmotor. Con una produzione avviata grazie alla tecnica semi-knocked down (SKD), Tychy promette di abbattere i costi, rendendo il T03 un competitore diretto di modelli come la Dacia Spring di Renault e la Seagull di BYD.

Questa mossa di Stellantis non solo rafforza la sua posizione nel crescente mercato degli EV a basso costo ma segna anche una strategia proattiva di fronte alle sfide poste dall'espansione dei produttori cinesi di EV in Europa. Mentre la competizione si accende, con BYD e Chery Auto che esplorano la produzione locale in Ungheria e potenzialmente in Italia e Spagna, Stellantis si posiziona strategicamente per mantenere la competitività.

L'accordo, che include l'acquisizione di una quota del 21% in Leapmotor per 1,5 miliardi di euro, non si limita alla produzione del T03. Include anche l'ambizioso piano di lancio del SUV C10, il primo veicolo Leapmotor concepito espressamente per i mercati esteri, segnalando l'intenzione di Stellantis di diversificare e rafforzare ulteriormente la sua offerta di EV.

Con le tensioni commerciali tra Cina e Unione Europea che persistono, queste mosse strategiche di Stellantis rappresentano un equilibrio tra la competizione e la collaborazione nel settore automobilistico globale, sottolineando l'importanza di innovazione e adattabilità in un mercato in rapida evoluzione.