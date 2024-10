Leasys e-Store: la nuova piattaforma digitale per la mobilità sostenibile

Leasys, la joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, compie un ulteriore passo nella trasformazione digitale con il lancio di Leasys e-Store,

una piattaforma di e-commerce che rivoluziona l'esperienza del noleggio a lungo termine per veicoli a basse emissioni. Dopo il debutto in Olanda lo scorso marzo, la piattaforma è ora disponibile in Italia e nel Regno Unito, e sarà estesa progressivamente ad altri mercati europei, tra cui la Spagna, entro la fine dell'anno.

Il progetto rappresenta una delle tappe principali nel piano strategico di Leasys per accelerare la transizione verso una mobilità più sostenibile, promuovendo soluzioni di noleggio per veicoli elettrici e ibridi plug-in (PHEV). Grazie a questa piattaforma, i clienti potranno noleggiare veicoli direttamente online, in modo rapido e sicuro, senza doversi recare in concessionaria. "Il nostro impegno verso una mobilità più accessibile e sostenibile si concretizza con il lancio del nuovo marketplace", ha dichiarato Rolando D’Arco, CEO di Leasys. "Offriamo una customer journey semplificata e sicura, supportata da tecnologie avanzate e da un team di esperti sempre a disposizione."

Il Leasys e-Store è stato sviluppato in collaborazione con Capgemini, leader mondiale nella trasformazione digitale, per garantire un'esperienza utente best in class. Il marketplace è accessibile dalla sezione "offerte" del sito Leasys.com e consente di scegliere il veicolo, configurarlo secondo le proprie esigenze, e concludere il noleggio in pochi semplici passaggi. Tutti i veicoli proposti sono a basse emissioni, con un focus su modelli di punta di Stellantis, come la nuova Lancia Ypsilon elettrica LX e l'Alfa Romeo Junior, disponibili per il noleggio a lungo termine con offerte competitive.

La piattaforma include anche soluzioni di mobilità immediata: i clienti possono ritirare i veicoli scelti presso uno dei 250 Leasys Hub in Italia, assicurando una consegna rapida e senza complicazioni. Anche nel Regno Unito, la piattaforma offre un’ampia gamma di veicoli, dai modelli 100% elettrici ai veicoli LEV (Low Emission Vehicles), per soddisfare la crescente domanda di mobilità ecologica.

L’obiettivo di Leasys e-Store è garantire un’esperienza omnicanale che integra il fisico con il digitale, per offrire la massima flessibilità ai propri clienti. I canoni di noleggio includono tutti i servizi essenziali, dalla copertura assicurativa all’assistenza, oltre a servizi di infomobilità avanzata. Il cliente può inoltre personalizzare l’offerta, scegliendo la durata del noleggio, il chilometraggio e l’importo del pagamento anticipato.

Con il lancio di Leasys e-Store, Leasys si posiziona come un player di riferimento nella mobilità sostenibile, rispondendo alle esigenze di una clientela sempre più attenta alla transizione ecologica e alla semplificazione delle esperienze digitali.