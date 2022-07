Leasys Rent lancia CarCloud YOYO

Con Leasys Rent la mobilità urbana è sempre più sostenibile, smart e alla portata di tutti, anche dei più giovani.

La società del Gruppo FCA Bank, specializzata in soluzioni di noleggio e subscription, lancia CarCloud YOYO, la nuova formula di abbonamento mensile all’auto dedicata alle urban car full electric del brand XEV, progettate in Italia e guidabili dai 16 anni.

La famiglia di formule CarCloud si amplia ulteriormente con l’arrivo di YOYO, il quadriciclo 100% elettrico distribuito in Italia dal Gruppo Campello e dotato di un innovativo sistema di battery swapping, che permette di sostituire le batterie scariche in modo rapido, con un pacco batterie carico. Le dimensioni compatte, i bassi consumi e il motore agile lo rendono ideale per muoversi in città, senza contare l’accesso gratuito alle ZTL e il parcheggio gratuito sulle strisce blu.

Inoltre il nuovo CarCloud YOYO è il primo abbonamento in Europa utilizzabile anche dai giovani al di sotto dei 18 anni: la formula consente infatti di aggiungere una seconda guida, al costo simbolico di un euro al mese, permettendo anche a utenti di età minima 16 anni, titolari di patente B1 da almeno 6 mesi, di guidare la minicar.

CarCloud YOYO può essere rinnovato mensilmente fino a un massimo di 12 mesi e ha una durata minima di 30 giorni, passati i quali potrà essere disdetto senza penalità. Per abbonarsi basta effettuare l’iscrizione su Amazon o presso un Leasys Mobility Store, al costo di 199 euro, e convertire il voucher d’iscrizione sul sito di CarCloud. Sarà così possibile guidare in abbonamento, a 299 euro al mese, una delle nuove minicar elettriche XEV, disponibili con un preavviso di 48 ore lavorative presso uno dei Mobility Store di Roma, Milano, Torino, Bologna, Firenze e Parma. Inoltre, con l'iscrizione a CarCloud, si avranno a disposizione 60 minuti di guida al mese del car sharing LeasysGO!, per un anno.

Il pacchetto, pensato per privati e liberi professionisti, include 1.000 km al mese e tutti i servizi per guidare in totale tranquillità, tra cui polizza RC Auto, copertura Kasko e furto, manutenzione ordinaria e straordinaria. Le auto sono inoltre dotate della Leasys e-Mobility Card, con cui sarà possibile effettuare anche la ricarica gratuita presso i Leasys Mobility Store.