Leasys Rent è partner di TEDxTorino

La mobilità gentile verso il pianeta targata Leasys Rent sposa BE KIND, l'evento organizzato da TEDxTorino dedicato al tema della gentilezza, in programma domenica 20 febbraio presso il Padiglione 1 del Lingotto Fiere.

La società, specializzata in soluzioni di noleggio a breve e medio termine e abbonamento all’auto, è mobility partner dell’evento con LeasysGO!, il car sharingecosostenibile dedicato alla Nuova 500 elettrica.

Dagli spazi di Lingotto Fiere la gentilezza si diffonderà per le strade di Torino a bordo delle iconiche citycar a zero emissioni di LeasysGO!, che esporranno per l’occasione il logo dell'evento BE KIND. In qualità di mobility partner, Leasys Rent supporterà il team organizzativo dell’evento con la sua flotta in car sharing e omaggerà tutti gli avventori di BE KIND con 1.000 iscrizioni gratuite a LeasysGO!. Inoltre, in virtù della partnership, tutti gli iscritti al servizio LeasysGO! avranno diritto a uno sconto del 20% sul biglietto d’ingresso all’evento.

Le Nuove 500 elettriche diventano così il motore gentile di questo evento, organizzato sotto licenza TED, facendosi portavoce di un modo di spostarsi più attento e rispettoso dell’ambiente.