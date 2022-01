Leasys Rent rilancia la mobilità integrata

La mobilità in abbonamento targata Leasys Rent si fa ancora più integrata, accessibile e vantaggiosa.

Il brand, specializzato in soluzioni di noleggio a breve e medio termine, amplia due delle sue formule di punta, l’abbonamento all’auto CarCloud e il recente Be Free EVO, arricchendole con LeasysGO!, il car sharing free floating dedicato alla Nuova 500 elettrica.

A partire dal 18 gennaio, con l’aggiornamento dei canoni mensili, ogni nuovo abbonamento sottoscritto a CarCloud e Be Free EVO includerà anche un anno di LeasysGO!, comprensivo di un’ora di mobilità gratuita al mese. Grazie al car sharing, con ogni abbonamento si potrà così avere a disposizione una delle iconiche Fiat 500 a zero emissioni, ideale per godere dei vantaggi della guida elettrica e muoversi nelle zone a traffico limitato di Torino, Milano e Roma, oltre che da e verso gli aeroporti delle tre città. Al termine dei 60 minuti gratuiti, sarà possibile continuare a fruire del servizio in modalità pay per use, al costo di 0,29 euro al minuto (fino all’importo massimo di 43,5 euro giornalieri).

È stata inoltre resa ancora più accessibile l’iscrizione ai due servizi di abbonamento all’auto: oltre a essere acquistabili su Amazon, i voucher di iscrizione a CarCloud e Be Free EVO sono adesso acquistabili anche presso tutti i Leasys Mobility Store d’Italia.