Lexus celebra 35 anni di eccellenza a Pebble Beach

Con l’energia elettrizzante della Monterey Car Week come cornice, Lexus ha celebrato il suo 35° anniversario nello spazio di attivazione Pebble Beach del marchio,

con una straordinaria esposizione di veicoli iconici e concept futuristici. Dai modelli storici, come la leggendaria Lexus LS 400 del 1990, ai più recenti prototipi LF-ZC e LF-ZL presentati al Japan Mobility Show 2023, i partecipanti hanno potuto immergersi nell’evoluzione del brand e scoprire la sua visione per il futuro.

Al centro della scena c’erano i concept LF-ZC (Lexus Future Zero-emission Catalyst) e LF-ZL (Lexus Future Zero-emission Luxury), che hanno fatto il loro debutto nordamericano. Questi veicoli incarnano la visione di Lexus di un futuro elettrico, dove lusso e tecnologia si uniscono per creare un’esperienza di guida altamente personalizzata. Dotati di un abitacolo intelligente di nuova generazione e del sistema operativo Arene, i concept offrono un assaggio di come Lexus intende anticipare e soddisfare le esigenze dei conducenti moderni.

Il 35° anniversario del marchio è stato celebrato anche con un omaggio alla famosa pubblicità "Balance" del 1989, riproposta con una Lexus LS 400 del 1990 e una piramide di bicchieri di champagne sul cofano. Questo spot iconico ha dimostrato la raffinatezza e la velocità dell'originale LS 400, lasciando un'impronta indelebile nella storia della pubblicità automobilistica.

Oltre ai concept futuristici, l'attuale gamma di veicoli Lexus è stata esposta per il pubblico, offrendo un’esperienza immersiva con modelli come la GX 550 Luxury+ Malbon Concept, IS 500, LC 500 Convertible, e RZ 450e. La Lexus Drive Experience ha permesso ai visitatori di testare questi veicoli in un percorso suggestivo attraverso Pebble Beach Resorts, fornendo un’esperienza diretta del lusso e della performance firmati Lexus.

Infine, Lexus ha chiuso il weekend restituendo alla comunità, sostenendo per il quinto anno consecutivo il Pebble Beach Concours d 'Elegance® Charity. Un fortunato vincitore ha avuto l'opportunità di vincere un contratto di locazione di due anni per una Lexus GX 550 Premium 2024, contribuendo al sostegno dei Boys and Girls Club della contea di Monterey.

Questa celebrazione non solo ha reso omaggio al passato di Lexus, ma ha anche evidenziato la sua continua innovazione e il suo impegno verso un futuro sostenibile e di lusso.