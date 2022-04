Lexus sceglie la Milano Design Week 2022, per svelare lil futuro del brand

Lexus ha annunciato i dettagli della partecipazione di quest'anno all'evento più importante al mondo per l'avanguardia del design contemporaneo: la Milano Design Week.

Fin dalla sua prima partecipazione nel 2005, Lexus ha creato esperienze avvincenti e coinvolgenti per i visitatori della Design Week di Milano, collaborando con i maggiori talenti, tra cui Philippe Nigro, Neri Oxman, Sou Fujimoto e Rhizomatics, per creare nuove opere di design ispirate ai valori e alla visione Lexus.

L'evento di quest'anno, Lexus: Sparks of Tomorrow, presenterà un trio di esplorazioni di design, tutte ispirano all'approccio al design di Lexus concentrato sull'uomo e orientato al futuro. Avvincente e coinvolgente, Lexus: Sparks of Tomorrow, includerà un'installazione immersiva del premiato architetto e designer Germane Barnes con lo studio di illuminazione Aqua Creations, nuovi prototipi dei finalisti del Lexus Design Award 2022 e il lavoro degli studenti del Royal College of Art di Londra con la loro visione di un futuro più sostenibile.

Lexus ha collaborato con Germane Barnes per creare una nuova iterazione dell'installazione ON/ presentata in occasione del Design Miami/2021, questa volta collaborando con Aqua Creations per evidenziare l'impegno verso l'artigianato e la materialità di alta qualità che è centrale per la filosofia Lexus. Questa versione dell'installazione, che debutta a Milano, prende come ispirazione elettrica RZ, il primo modello della gamma Lexus. L'installazione è concentrata su una realizzazione scultorea tridimensionale in scala di RZ, realizzata in acciaio e illuminata; il telaio dell'auto brilla ed è sospeso appena sopra il terreno, una visione di un futuro più sostenibile che viene messa a fuoco.

Basandosi su questo principio di un concept che prende vita, l'installazione sarà caratterizzata dalla collezione Code 130 ° di Aqua Creations di luci colorate in sospensione che illuminano il veicolo, che aggiungono una qualità delicata, materiale e positiva all'installazione immersiva. Spostandosi dallo schema di illuminazione futuristico presente a Miami, l'illuminazione di Aqua Creations crea un'elegante incarnazione fisica dell'elettricità che esemplifica i principi di un impegno condiviso di eccellenza del design evidente nella straordinaria RZ.

ON/ crea un ambiente destinato a coinvolgere gli spettatori di tutte le età, offrendo un'esperienza visivamente dinamica e interattiva, offrendo al contempo uno spazio accogliente per ricaricarsi e riflettere. L'installazione sarà accompagnata da un'area lounge adiacente con la nuova collezione di illuminazione ToTeM di Aqua Creations, che fornirà aree discrete per il riposo, il relax e la ricarica, riflettendo l'impegno del marchio sul principio eccezionale di omotenashi (ospitalità) .

I visitatori avranno anche l'opportunità di esplorare il lavoro dei sei finalisti del LEXUS DESIGN AWARD 2022, talenti promettenti le cui nuove idee ricevono un'introduzione crossmediale di alto profilo su una piattaforma consolidata e rispettata dalla comunità globale. I finalisti sono stati scelti per le loro soluzioni originali che devono essere un domani migliore, con la declinazione dei tre principi fondamentali del marchio Lexus: anticipare, innovare e coinvolgere, migliorando senza di continuità la felicità di tutti.

I finalisti includono Charlotte Böhning e Mary Lempres (nazionalità USA - Germania e USA - Norvegia / di base negli USA), Wondaleaf (Malesia), Team Dunamis (Nigeria), Poh Yun Ru (Singapore), Kristil & Shamina (Russia) e Kou Mikuni (Giappone). Giunto alla sua decima edizione, il premio celebra i talenti creativi emergenti provenienti da tutto il mondo. Il vincitore del Gran Premio di quest'anno, selezionato da una giuria composta dai rinomati visionari creativi Paola Antonelli, Anupama Kundoo, Bruce Mau e Simon Humphries, sarà annunciato il 12 maggio.

La presentazione di Lexus includerà anche il lavoro degli studenti, che rappresentano una futura generazione di talenti del design internazionale, che presentano concept di trasporto di lusso radicalmente nuovi in ​​un programma creativo commissionato da Lexus, "2040: The Soul of Future Premium" . Questa esplorazione di come il trasportopotrebbe evolversi verso la metà del 21° secolo è stata lanciata nel settembre 2021 da Lexus in collaborazione con il Royal College of Art (RCA) di Londra, uno dei centri più prestigiosi e influenti al mondo per la ricerca sull'arte e sul design e sull'apprendimento.

La sfida era esplorare nuove architetture di veicoli per soddisfare i cambiamenti nella vita, nella società e nella demografia delle città europee e per reimmaginare il ruolo che il marchio Lexus potrebbe svolgere nel panorama della mobilità del continente oltre i prossimi due decenni. Ha ispirato il lavoro originale di 20 studenti post-laurea presso l'Intelligent Mobility Design Center della RCA, un centro interdisciplinare di eccellenza nel design e nella ricerca.

Durata

Dal 6 al 12 giugno, dalle 11:00 alle 21:00

Location

Superstudio Più (Art Point)

Via Tortona, 27 20144 – Milano, Italy

In esposizione

Installazione realizzata da Germane Barnes con Aqua Creations

Progetti dei sei finalisti del Lexus Design Award 2022

Progetti degli studenti del Royal College of Art (RCA) di Londra