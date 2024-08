Lexus torna al Lido di Venezia, auto ufficiale della 81. Mostra del Cinema per l’ottavo anno consecutivo

Per l’ottavo anno consecutivo, Lexus conferma la sua presenza come Auto Ufficiale della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, rafforzando il suo legame con il mondo del cinema.

Dal 28 agosto al 7 settembre 2024, il Lido di Venezia vedrà sfilare una flotta di 35 veicoli elettrificati firmati Lexus, a testimonianza dell’impegno del brand verso l’innovazione e la sostenibilità.

In occasione di questa 81ª edizione, Lexus non si limita a essere presente sul red carpet, ma introduce per la prima volta al Lido la sua visionaria concept car LF-ZC (Lexus Future Zero-emission Catalyst). Questo prototipo rappresenta non solo il futuro della mobilità elettrica, ma anche la volontà di Lexus di esplorare nuovi orizzonti in termini di design e sostenibilità.

Paolo Moroni, Direttore Lexus Italia, ha espresso l’orgoglio del brand nel partecipare ancora una volta a un evento che celebra l’innovazione cinematografica e l’eccellenza creativa. "La Mostra del Cinema è il luogo ideale per condividere la nostra visione del futuro: elegante, sostenibile e innovativo. LF-ZC è più di un veicolo, è una dichiarazione di intenti."

Oltre alla LF-ZC, il pubblico di Venezia potrà ammirare l’intera gamma elettrificata multi-tecnologica di Lexus, tra cui spiccano modelli come la nuova LBX Hybrid, l’NX Plug-in Hybrid, l’RX Hybrid Turbo e l’RZ Full Electric. Queste vetture non sono semplici mezzi di trasporto, ma vere e proprie opere d’arte in movimento, che incarnano la filosofia del brand di unire tecnica e creatività in un connubio perfetto.

L’eleganza di Lexus sarà ulteriormente esaltata dalla presenza di due Ambassador di eccezione: Miriam Leone e Stefano de Martino. Miriam Leone, al suo debutto come Ambassador Lexus, porterà un tocco di raffinatezza in linea con lo spirito visionario del brand. Stefano de Martino, invece, torna al Lido per il secondo anno consecutivo, consolidando una partnership che si basa su valori condivisi come talento, autenticità ed eleganza.

La partecipazione di Lexus alla Mostra del Cinema di Venezia non è solo un tributo alla settima arte, ma anche un’occasione per celebrare l’innovazione e il design, due pilastri fondamentali della filosofia del marchio. Proprio come un grande film lascia un segno indelebile nel cuore degli spettatori, Lexus aspira a fare lo stesso con la sua presenza al Lido, offrendo un’esperienza unica e memorabile a tutti coloro che parteciperanno alla Biennale Cinema 2024.