Li-Cycle e Helbiz annunciano la loro partnership per il riciclo delle batterie

Li-Cycle e Helbiz uniscono le forze per creare una filiera circolare e sostenibile per le batterie destinate a monopattini, biciclette elettriche e scooter elettrici.

Li-Cycle Corp. e Helbiz, hanno annunciato oggi una partnership per sviluppare una soluzione di riciclo sicura e sostenibile per le batterie agli ioni di litio giunte a fine vita utilizzate per i monopattini elettrici, per le biciclette elettriche e per gli scooter elettrici

Inoltre, sia Li-Cycle che Helbiz hanno annunciato la prossima quotazione in borsa negli Stati Uniti, tramite SPAC e hanno in programma piani per espandere le proprie operazioni in Europa: Helbiz protagonista di una recente fusione con GreenVision Acquisition Corp. (Nasdaq: GRNV) e dell’acquisizione di MiMoto Smart Mobility S.r.l.; Li-Cycle protagonista di una recente fusione con Peridot Acquisition Corp. (NYSE: PDAC).

Il percorso a livello globale verso l’elettrificazione continua ad accelerare, la popolarità del settore della micro-mobilità ne segue le orme, con una previsione di crescita del mercato internazionale pari a 150 miliardi di dollari entro il 2025, secondo la società di analisi Market Research Future. Helbiz, un attore di spicco nel settore della micro-mobilità, si è impegnata a sviluppare l'infrastruttura per realizzare città più attente all’ambiente, con meno traffico, rumore e inquinamento, offrendo allo stesso tempo agli utenti una modalità più veloce e conveniente per raggiungere le loro destinazioni. Li-Cycle intende utilizzare la propria soluzione denominata Spoke & Hub TechnologiesTM per recuperare in modo efficiente, sicuro e sostenibile le batterie giunte a fine vita dalla flotta di Helbiz e riportare all’interno della filiera i materiali preziosi contenuti all'interno delle batterie stesse.

“Siamo convinti che Li-Cycle e Helbiz siano partner ideali in quanto siamo due società innovative che operano secondo la stessa visione nel settore della mobilità elettrica sostenibile”, ha affermato Kunal Phalpher, Chief Commercial Officer di Li-Cycle. “Questa partnership rappresenta un primo passo fondamentale per la nostra collaborazione, in quanto stiamo cercando di creare un ciclo virtuoso di riciclo delle batterie agli ioni di litio su scala globale. Insieme, intendiamo recuperare materiali preziosi da monopattini e biciclette e scooter elettrici per riutilizzarli nei nuovi mezzi nelle città attraverso un processo sostenibile.”

“Siamo orgogliosi di collaborare con Li-Cycle e di lavorare a stretto contatto con il loro team per sviluppare e implementare una soluzione di riciclaggio sicura e sostenibile per le batterie utilizzate nei nostri mezzi,” ha affermato Ruggero Cipriani Foresio, Chief Marketing Officer di Helbiz. “Questa collaborazione sostiene ulteriormente il nostro impegno per la sostenibilità a livello mondiale e la nostra determinazione nel condurre ogni città in cui operiamo verso un futuro più attento all’ambiente.”

Li-Cycle si è posta l’obiettivo di riciclare almeno 500 batterie agli ioni di litio da monopattini, biciclette e scooter elettrici di Helbiz, con un volume destinato ad aumentare già dal 2022.