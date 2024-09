Louis Vuitton Cup, Luna Rossa in semifinale battuto Orient Express

Luna Rossa si è assicurata l'accesso alle semifinali della Louis Vuitton Cup grazie a una brillante vittoria contro Orient Express Racing Team.

La regata, che si è svolta in condizioni di vento da sud sui 10 nodi, è stata decisiva per il team italiano, che con questo successo raggiunge il quinto punto nella classifica dei challenger.

Dopo una giornata di stop forzato a causa del maltempo, il campo di regata si è presentato oggi con un cielo terso e temperature più fresche, offrendo condizioni ideali per la ripresa delle competizioni. Nel secondo match della giornata, Luna Rossa ha dimostrato ancora una volta la sua superiorità tattica e tecnica, affrontando il team francese con una gestione impeccabile della gara fin dalle prime fasi.

Nel prestart, Luna Rossa è riuscita a mantenere il controllo della barca francese, partendo sulla sinistra della linea e virando subito dopo per chiudere gli avversari che si stavano allungando sulla destra del campo. Nonostante le buone performance iniziali di Orient Express, Luna Rossa ha dimostrato una velocità superiore, riuscendo a girare il primo cancello con 10 secondi di vantaggio.

Nel tratto in poppa, la barca italiana ha consolidato il suo vantaggio, allungando ulteriormente il distacco. L'equipaggio, guidato dai veterani Jimmy Spithill e Francesco Bruni, ha affrontato con attenzione un campo di regata reso insidioso dai continui salti di vento. La situazione era particolarmente delicata per via del vento debole, che rendeva ogni manovra un potenziale rischio di cadere dai foil, ma Luna Rossa ha mantenuto la concentrazione, concludendo la regata con oltre un minuto di vantaggio.

Questa vittoria segna un momento cruciale per Luna Rossa, che con il quinto punto conquistato guadagna l'accesso diretto alle semifinali della Louis Vuitton Cup, confermandosi tra i favoriti per la competizione.

Il risultato odierno è frutto di una combinazione di velocità, strategia e precisione nelle manovre, elementi che rendono Luna Rossa uno dei team più temibili in questa edizione dell'America’s Cup. Con la qualificazione in semifinale ormai assicurata, il team italiano potrà concentrarsi sui prossimi match con rinnovata fiducia e determinazione.

La sfida continua, ma oggi Luna Rossa ha dimostrato di essere pronta per affrontare qualunque avversario sulla strada verso la conquista della Coppa.