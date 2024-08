Louis Vuitton Cup, Luna Rossa Prada Pirelli pronta alla sfida nelle Challenger Selection Series

Domani si alza il sipario sulla Louis Vuitton Cup, l'evento che segna l'inizio delle Challenger Selection Series,

dove i team in gara si contendono il diritto di sfidare il Defender nell'America’s Cup. La competizione, nata nel 1970 per selezionare il miglior sfidante per il Match finale, entra nel vivo dopo quattro anni di preparazione, con Luna Rossa Prada Pirelli tra i protagonisti più attesi.

Alla vigilia dell’evento, gli skipper e i timonieri hanno partecipato alla consueta conferenza stampa, esprimendo le loro aspettative e preoccupazioni. Jimmy Spithill, timoniere di Luna Rossa Prada Pirelli, ha sottolineato quanto la competizione sia serrata: «La flotta è vicina come prestazioni e sono certo che vedremo delle gare combattute, anche perché le condizioni di Barcellona, con onda e vento, sono complicate e rendono il lavoro dell’equipaggio molto difficile. Le regate preliminari hanno messo in luce i punti deboli e quelli di forza dei team».

Spithill ha anche espresso qualche preoccupazione riguardo alla presenza del Defender nei Round Robin, considerandolo un vantaggio significativo per loro: «Noi regatiamo per sopravvivere e loro no, e questo fa la differenza. Può essere rischioso scoprire le carte con loro? Probabilmente sì, ma adesso siamo concentrati sui challenger, non guardiamo troppo in là. Il nostro lavoro è uscire in mare e vincere una regata alla volta».

Con l’inizio delle Challenger Selection Series, cresce l’entusiasmo tra il pubblico, che si raduna sempre più numeroso al Race Village, il cuore pulsante dell’evento. Il villaggio, dotato di maxi schermo, negozi e un palco per attività e premiazioni, sarà aperto tutti i giorni di regata con ingresso gratuito. Le Fanzones di Plaça del Mar e Bogatell, situate lungo la spiaggia, offrono un’opportunità unica di seguire le regate direttamente dal litorale.

Le regate della Louis Vuitton Cup sono tutte a Match Race, con la vittoria assegnata alla barca che per prima taglia il traguardo. Ogni successo vale un punto, mentre la barca che arriva seconda non guadagna nulla. La competizione si articola in tre fasi, ciascuna decisiva per determinare il team che affronterà il Defender nell’America’s Cup.

ROUND ROBIN – 2 Gironi Eliminatori: 29 agosto - 11 settembre

Ogni team incontra tutti gli avversari una volta per girone. Le regate sono esclusivamente a Match Race. Partecipano i cinque challenger (Luna Rossa Prada Pirelli, Ineos Britannia, NYYC American Magic, Alinghi Red Bull Racing e Orient Express Racing Team) più il Defender (Emirates Team New Zealand). Il risultato degli incontri con il Defender non sarà comunque conteggiato. Al termine dei Round Robin, il team più basso in classifica sarà eliminato. I restanti quattro accedono alle semifinali e il top team sceglierà il suo avversario.

SEMIFINALI : 14 - 23 settembre

I quattro challenger che hanno superato i Round Robin si affrontano in regate a Match Race. Vince il primo che raggiunge 5 punti.

FINALI : 26 settembre - 7 ottobre

I due challenger finalisti si affrontano nella Finale della Louis Vuitton Cup. Vince il primo che raggiunge 7 punti. Il vincitore avrà il diritto di sfidare il Defender Emirates Team New Zealand nel Louis Vuitton 37^ America’s Cup Match.

CALENDARIO REGATE LUNA ROSSA E LATO D’INGRESSO NEL BOX DI PREPARTENZA

(la barca blu entra da sinistra, quella gialla da destra)

29 AGOSTO

RACE #2 - ITA (blu) vs NZL (gialla) - RACE #4 - FRA (blu) vs ITA (gialla)

30 AGOSTO

RACE #7 - ITA (blu) vs USA (gialla)

31 AGOSTO

RACE #11 – GBR (blu) vs ITA (gialla)

1 SETTEMBRE

RACE #14 – SUI (blu) vs ITA (gialla)

3 SETTEMBRE

RACE #17 – NZL (blu) vs ITA (Gialla) - RACE #19 – ITA (blu) vs FRA (gialla)

4 SETTEMBRE

RACE #22 – USA (blu) vs ITA (gialla)

7 SETTEMBRE

RACE #25 – ITA (blu) vs GBR (gialla)

8 SETTEMBRE

RACE #29 – ITA (blu) vs SUI (gialla)

La Louis Vuitton Cup sarà trasmessa live sul sito www.lunarossachallenge.com,mentre in tv si potrà seguire in diretta sui canali di Sky (205) e di Mediaset (Italia 1 e 20).