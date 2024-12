Stellantis, Elkann nel toto nomi spunta Luca Maestri ex Apple

John Elkann sembra avere già scelto il successore di Carlos Tavares alla guida di Stellantis.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il nuovo CEO del colosso automobilistico potrebbe essere Luca Maestri, manager italiano nato a Roma nel 1963 e fino a pochi mesi fa vicepresidente e direttore finanziario di Apple.

Una carriera di spicco, quella di Maestri, che si è dimostrato uno dei leader più rispettati nel panorama internazionale. Dopo quasi un decennio passato in Apple, il manager ha rassegnato le dimissioni lo scorso agosto, concludendo il suo rapporto con la multinazionale californiana.

Il suo insediamento come CEO di Stellantis sarebbe previsto per l'inizio del 2025, una volta terminato il periodo di preavviso con il precedente datore di lavoro. La nomina, se confermata, rafforzerebbe ulteriormente la visione strategica di John Elkann, puntando su un manager italiano di grande esperienza e competenza.

Curiosamente, Maestri è anche un grande tifoso della Juventus, squadra storicamente legata alla famiglia Agnelli, il che alimenta ulteriormente le connessioni con il gruppo Stellantis.

Con l'arrivo di Luca Maestri, Stellantis potrebbe beneficiare di una leadership capace di integrare l'innovazione tecnologica appresa in Apple con le sfide dell’industria automobilistica, soprattutto in un momento cruciale per la transizione verso l’elettrificazione e la digitalizzazione.