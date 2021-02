Lusso e sostenibilità nel futuro di Jaguar Land Rover

Lusso, attenzione al design e sostenibilità ambientale. E’ questa la strategia ideata da Jaguar Land Rover per dare vita a nuovi standard di riferimento in materia di impatto ambientale, societario e comunitario. Un viaggio che porterà la casa automobilistica inglese a produrre il suo primo veicolo interamente elettrico entro il 2024 e a diventare entro il 2039 un’ azienda a zero emissioni. “Jaguar Land Rover è un’azienda unica nel settore automobilistico globale, in cui convivono competenza e creatività nel progettare modelli senza eguali, un’ineguagliabile capacità cognitiva circa le future esigenze dei propri clienti in termini di lusso, una forza emozionale dei brand, un innato spirito britannico e un’impareggiabile opportunità di collaborazione con le principali realtà all’interno di Tata Group per quanto concerne la tecnologia e la sostenibilità - ha affermato Thierry Bolloré, Ceo dell’azienda -. Oggi stiamo mettendo a frutto tutto ciò per dare una nuova vita al nostro lavoro, ai due brand e all’esperienza del cliente di domani.

La nostra strategia ci consentirà di incrementare e celebrare, come mai prima d’ora, la nostra unicità. Insieme, possiamo creare un impatto maggiormente positivo e sostenibile sul mondo che ci circonda”. Il cuore della strategia battezzata ‘Reimagine’ sarà caratterizzato dall’elettrificazione sia del brand Jaguar che di quello Land Rover, che avranno architetture differenti con due distinte e uniche personalità. Nei prossimi cinque anni, Land Rover darà vita a sei varianti esclusivamente elettriche, confermando il suo status di leader mondiale di Suv di lusso attraverso le sue tre famiglie di prodotti, Range Rover, Discovery e Defender. La prima variante completamente elettrica arriverà nel 2024. Modello dopo modello, entro il 2030, Jaguar e Land Rover offriranno sistemi di alimentazione puramente elettrici. In questo modo, in aggiunta al 100% delle vendite Jaguar, si prevede che circa il 60% delle Land Rover vendute, sarà equipaggiato con motorizzazioni senza terminali di scarico. L’obiettivo primario di Jaguar Land Rover è quello di raggiungere entro il 2039 un totale abbattimento delle emissioni di carbonio su tutta la sua linea di prodotti, forniture e operazioni.

Nell’ambito di questo ambizioso traguardo, l’azienda si sta preparando per la prevista adozione di energia pulita proveniente da celle a combustibile in linea con una maturazione dell’economia dell’idrogeno. Le fasi di sviluppo sono già in corso, con i primi prototipi che arriveranno sullestrade del Regno Unito entro i prossimi 12 mesi e che sono parte integrante del programma di investimenti a lungo termine. Gli impegni economici annuali di circa 2,5 miliardi di sterline, includeranno investimenti in tecnologie per l’elettrificazione e lo sviluppo di servizi connessi al fine di migliorare il viaggio e l’esperienza del cliente, oltre a tutta una serie di tecnologie incentrate sui dati che miglioreranno ulteriormente l’esperienza di possesso del veicolo.