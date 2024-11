Maserati Grecale Alba: la nuova serie speciale del SUV pensata per il mercato italiano

Maserati presenta la Grecale Alba, una nuova serie speciale del SUV che si distingue per innovazione e versatilità.

Questa versione, disponibile solo in Italia e realizzata in edizione limitata, è dedicata a chi cerca un equilibrio perfetto tra eleganza e sportività, marchio di fabbrica della Casa del Tridente.

Un motore mild hybrid per una guida potente e sostenibile

La Maserati Grecale Alba si basa sulla versione GT del modello Grecale, equipaggiata con un motore 4 cilindri mild hybrid capace di erogare 250 CV, offrendo prestazioni dinamiche ma con un occhio di riguardo all’efficienza. La serie speciale vuole rappresentare l’inizio di una nuova era, il “vento di un nuovo giorno” come Maserati stessa descrive, che porta verso un’auto capace di affrontare ogni giornata in modo straordinario.

Design raffinato e dettagli esclusivi

Il Grecale Alba si distingue per un’estetica esclusiva. Oltre alla caratteristica livrea Bianco Astro, la vettura è disponibile anche nelle colorazioni Grigio Lava e Nero Tempesta. I cerchi 20” Etere e il tettuccio panoramico nero aggiungono un tocco di raffinatezza e sportività, valorizzando l’immagine del SUV.

Tecnologia avanzata per una guida senza compromessi

Pensato per una clientela giovane e tecnologicamente orientata, Grecale Alba include dotazioni di bordo all’avanguardia. Tra gli elementi di spicco, troviamo i fari adattivi Full LED Matrix, che garantiscono un’illuminazione di alta qualità, e il Surround View Camera per un controllo completo dell’ambiente circostante. Il Tech Assistance Pack offre funzionalità come il Wireless Charger e un Head-up Display con luminosità e contrasto ottimizzati, rendendo l’esperienza di guida più sicura e confortevole.

Con Grecale Alba, Maserati dimostra ancora una volta la propria capacità di unire eleganza e tecnologia, consolidando il suo ruolo di marchio premium nel segmento dei SUV. Una proposta pensata per il mercato italiano, che celebra il design raffinato e l’innovazione senza compromessi.