Maserati incanta The I.C.E. St. Moritz con due global reveal e performance mozzafiato

Il fascino delle auto da sogno incontra il lusso e la performance su uno dei palcoscenici più esclusivi dell’inverno: The I.C.E. St. Moritz - International Concours of Elegance.

Il 21 e 22 febbraio 2025, Maserati sarà grande protagonista della manifestazione, presentando due global reveal e portando in scena il meglio della sua gamma tra innovazione e tradizione.

Lusso e performance: Maserati al centro della scena

Maserati incarna l’essenza del lusso italiano e della sportività, valori che si esalteranno nel contesto unico del lago ghiacciato dell’Engadina. L’evento, che attrae collezionisti e appassionati da tutto il mondo, non è solo una celebrazione di eleganza e design, ma anche un’occasione per ammirare la potenza e la tecnologia del Tridente in condizioni estreme.

La casa modenese sarà presente con il programma di personalizzazione Fuoriserie e svelerà due anteprime mondiali, che si affiancheranno alla gamma GranTurismo e GranCabrio. Entrambi i modelli saranno disponibili sia con motorizzazioni termiche sia 100% elettriche, con trazione integrale AWD di serie e sospensioni pneumatiche, per offrire il massimo del piacere di guida anche in condizioni di neve e ghiaccio.

Maserati Atto II: eleganza, sportività e innovazione su ghiaccio

Durante l’evento, le vetture Maserati daranno spettacolo nelle attività di guida su superfici innevate, dimostrando l’eccellenza tecnologica e l’inconfondibile handling del marchio. La trazione integrale sarà protagonista, garantendo performance impeccabili in condizioni difficili, senza rinunciare al comfort.

A completare la presenza del Tridente ci sarà la gamma Grecale, che invaderà la cittadina svizzera, mentre MCXtrema e la nuovissima Maserati GT2 Stradale esprimeranno tutto il DNA racing e competitivo del brand.

Eleganza senza tempo: Maserati protagonista del Concorso di Eleganza

Oltre ai modelli più innovativi, Maserati parteciperà anche al prestigioso Concorso di Eleganza, portando sulla superficie innevata del lago alcuni capolavori della sua storia. Tra i modelli in mostra, spiccano la leggendaria Maserati 6CM e la Maserati 200 SI, simboli di un’epoca di artigianalità e successi sportivi.

Non a caso, l’acronimo I.C.E. richiama non solo il fascino del paesaggio invernale di St. Moritz, ma anche il concetto di International Concours of Elegance, dove le vetture classiche raccontano il passato glorioso del marchio.

Programma The I.C.E. St. Moritz 2025

Venerdì 21 febbraio

Ore 9:00 – Apertura della manifestazione

Ore 9:30 – Valutazione delle auto in concorso da parte della giuria

Ore 10:00 – 12:30 – Contemporary cars show

Ore 15:30 – Award Ceremony – Class Winners

Sabato 22 febbraio

Ore 9:00 – Apertura della manifestazione

Ore 9:15 – Giri liberi sul lago ghiacciato di St. Moritz

Ore 16:00 – Award Ceremony – Best in Show

Con un perfetto equilibrio tra heritage e innovazione, Maserati si prepara a regalare uno spettacolo unico nel suo genere, confermandosi simbolo di lusso e performance nel panorama automobilistico internazionale.