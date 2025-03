Maserati MC20 autonoma stabilisce un nuovo record mondiale di velocità

La Maserati MC20 Coupé della Indy Autonomous Challenge ha stabilito un nuovo record mondiale di velocità per un’auto a guida autonoma,

raggiungendo i 318 km/h (197.7 mph) durante la 1000 Miglia Experience Florida al Kennedy Space Center. Il traguardo è stato raggiunto grazie all’intelligenza artificiale sviluppata dal Politecnico di Milano, segnando un passo storico nell’evoluzione della mobilità autonoma.

L’evento si è svolto presso la Space Florida Launch and Landing Facility (LLF), un’infrastruttura di 15.000 piedi utilizzata per le missioni spaziali della NASA, oggi diventata un centro di innovazione tecnologica e sperimentazione avanzata. Qui, la Indy Autonomous Challenge ha puntato a superare il record precedente di 192.8 mph, ottenuto nello stesso luogo nel 2022 con una vettura da corsa IAC AV-21. Il team PoliMOVE-MSU, parte della divisione AIDA del Politecnico di Milano, ha progettato il software di guida autonoma della MC20, ottimizzando la sua capacità di operare senza conducente in condizioni estreme.

Il successo ottenuto dimostra l’evoluzione dell’intelligenza artificiale applicata alle alte velocità e il potenziale di trasferimento di queste tecnologie alle auto stradali. La Maserati MC20 autonoma aveva già stabilito il record di velocità per un’auto di produzione a guida autonoma, toccando i 285 km/h presso l’Aeroporto di Piacenza nel novembre 2024. Ora, con questa nuova impresa, il Politecnico di Milano e la Indy Autonomous Challenge consolidano il loro ruolo di pionieri nell’innovazione automobilistica.

Secondo Paul Mitchell, CEO di Indy Autonomous Challenge, questi record non sono solo dimostrazioni spettacolari, ma test cruciali per portare la guida autonoma a nuovi livelli di sicurezza e affidabilità. L’obiettivo è perfezionare il software e l’hardware robotico, testando la stabilità e i tempi di reazione dell’IA in condizioni estreme, per migliorare le future applicazioni nella mobilità urbana e autostradale.

Dopo il test da record, una Maserati MC20 Cielo ha proseguito il suo viaggio negli Stati Uniti partecipando alla 1000 Miglia Experience Florida. Questo stesso veicolo aveva già percorso 60 km in modalità autonoma in Italia durante l’edizione 2023 della 1000 Miglia, dimostrando il progresso continuo delle tecnologie sviluppate dal Politecnico di Milano. La sua presenza alla 1000 Miglia Experience Florida simboleggia il connubio tra tradizione e innovazione, unendo la storia del motorsport con il futuro della mobilità autonoma.

Massimo Cicatiello, Presidente di EGA USA, ha sottolineato come la 1000 Miglia sia da sempre un simbolo di eccellenza automobilistica italiana. L’evento in Florida rappresenta un ponte tra passato e futuro, evidenziando il ruolo dell’ingegneria italiana nell’avanzamento delle tecnologie di guida autonoma. Il progetto della Indy Autonomous Challenge, supportato dal Politecnico di Milano, Maserati e la 1000 Miglia Experience Florida, segna una pietra miliare nella sperimentazione della guida autonoma ad alte prestazioni e accelera lo sviluppo di soluzioni avanzate per il mercato automobilistico del futuro.