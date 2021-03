Maserati MC20 è “Best of the Best” ai Red Dot Awards 2021

Maserati MC20 è premiata come “Best of the Best” ai Red Dot Awards 2021 nella categoria Product Design. Red Dot Awards è un concorso internazionale di design assegnato dal Design Zentrum Nordrhein Westfalen in Germania, che dal 1955 valuta e seleziona i prodotti esteticamente più accattivanti, funzionali, intelligenti ed innovativi a livello mondiale.

Ogni anno questa prestigiosa competizione premia l'eccellenza nel campo del design di prodotto, di brand e di comunicazione a livello globale con criteri costantemente aggiornati al contesto socio-culturale. Una giuria di 50 esperti internazionali sceglie i prodotti in quasi cinquanta categorie diverse, dalla moda agli accessori, dall’arredamento ai veicoli.

Davide Grasso, CEO di Maserati, ha dichiarato: “La nostra missione era sviluppare una vettura capace di essere ricordata nel futuro come il modello che ha dato il via alla Nuova Era Maserati. E credo che con MC20 lo abbiamo fatto. Maserati è innovativa per natura, forte della sua passione e unica per il suo design: la nuova supersportiva incarna tutti questi valori ed è uno spartiacque, la capostipite di questa nuova fase nella storia del Brand.”

Klaus Busse, Head of Maserati Design, ha aggiunto: “Siamo onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento, che riconosce il lavoro di un intero team che si è dedicato a questo progetto unico: un progetto che apre un nuovo capitolo nella storia di Maserati.”

MC20, disegnata dal Centro Stile Maserati di Torino, è un mix di eleganza e sportività; un autentico capolavoro di stile, che inaugura una nuova Era per la Casa del Tridente.

La ricerca della performance ha portato a concepire una vettura che ha personalità, con una aerodinamica raffinata e con linee inconfondibili che la rendono unica. La nuova supersportiva definisce la forma pura della velocità in stile Maserati: una scultura ingegneristica che indica l’avvenire estetico del Brand.

MC20 è una vettura innovativa dove ogni dettaglio di design è funzionale: anche le portiere Butterfly non hanno solo un valore estetico, ma migliorano anche l’ergonomia della vettura stessa e permettono un’entrata e un’uscita dall’abitacolo ottimale.

Una vettura che sotto le magnifiche linee, nasconde un’anima estremamente sportiva con il nuovo motore Nettuno V6 da 630 CV che garantisce un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 2,9 secondi e una velocità massima superiore ai 325 km orari. Il motore brevettato è stato ideato, sviluppato, progettato e costruito interamente da Maserati e utilizza una tecnologia di combustione a precamera derivata dai motori di Formula 1.