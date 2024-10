Maserati trionfa nella Fanatec GT2 European Series 2024: titolo Am Class per Prette e LP Racing

La stagione 2024 del campionato Fanatec GT2 European Series by Pirelli si è conclusa a Barcellona con un bilancio straordinario per Maserati.

Sul Circuit de Catalunya, il marchio del Tridente ha trionfato, confermandosi come uno dei protagonisti assoluti del campionato. Nella classe Am, il titolo piloti è stato conquistato da Philippe Prette a bordo della Maserati GT2 numero 2 del team LP Racing, che ha ottenuto anche il titolo team. Alexandre Leroy, con la Maserati GT2 numero 24 del team TFT Racing, ha chiuso la stagione in terza posizione.

Nel campionato 2024, Maserati ha dimostrato una competitività impressionante: 16 pole position, 12 vittorie, 7 secondi posti e 5 terzi posti complessivi tra le classi Pro Am e Am. Questi risultati consolidano Maserati come il costruttore con il maggior numero di successi nell'intero campionato.

Il fine settimana a Barcellona ha regalato ulteriori soddisfazioni alla Casa del Tridente. Nella prima gara, disputata sotto la pioggia, la Maserati GT2 numero 67 del team Dinamic Motorsport, guidata da Roberto Pampanini e Mauro Calamia, ha tagliato il traguardo per prima, festeggiando la loro prima vittoria stagionale. In Gara 2, sotto il sole spagnolo, Prette ha ottenuto la vittoria nella classe Am, superando i rivali grazie a una penalizzazione inflitta al team avversario dopo la corsa.

Nonostante alcune penalizzazioni nelle fasi finali, Maserati ha confermato la propria superiorità anche tra i piloti Pro Am. Leonardo Gorini e Carlo Tamburini, sulla Maserati GT2 numero 1 di LP Racing, hanno concluso la stagione al secondo posto tra i team e i piloti della classe Pro Am, a un soffio dal titolo.

Le parole di Maria Conti, Head of Maserati Corse, riassumono al meglio la stagione: "Siamo estremamente orgogliosi del trionfo nella classifica piloti e team della Am class. Abbiamo sviluppato un'auto incredibilmente performante e dimostrato quanto sia competitiva Maserati GT2, vincendo in entrambe le classi e chiudendo il campionato con il maggior numero di vittorie. La stagione 2024 rappresenta un importante passo avanti per Maserati nel motorsport."

Con 5 vittorie nella Pro Am Class e 7 nella Am Class, la Maserati GT2 si è affermata come una delle auto più performanti e innovative del campionato, grazie alle sue tecnologie all’avanguardia, prestazioni eccellenti e uno stile di guida distintivo che ha riportato in pista il DNA competitivo di Maserati.