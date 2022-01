Megaride cresce con le tecnologie di Wriggle Solutions

MegaRide Applied Vehicle Research, spin-off della Federico II, e Wriggle Solutions, spin-off della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

Annunciano di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione da parte della società napoletana del know-how e della proprietà intellettuale relativi ad un innovativo sistema di monitoraggio e controllo delle condizioni degli pneumatici che ha ottenuto molteplici riconoscimenti a livello nazionale e internazionale.

Il sistema acquisito permette di monitorare l’usura del battistrada con tecniche innovative, segnalando in real- time i livelli di progressivo degrado, il momento per la sostituzione del pneumatico, ed eventuali danneggiamenti subiti dalla gomma. La soluzione sviluppata e brevettata da Wriggle consente a MegaRide di aggiungere un tassello fondamentale al proprio know-how proprietario, che in pochi anni l’ha resa leader nello sviluppo di sistemi di simulazione per l’automotive e per l’ottimizzazione delle interazioni tra pneumatico, veicolo e strada.

“La cessione, proprio a MegaRide, dei nostri sistemi non è casuale – ha sottolineato Arash Gholamzadeh Nasrabadi, CEO di Wriggle Solutions -. Nel tempo le due società si sono avvicinate sempre più in virtù della comunanza delle origini accademiche, degli obiettivi e dei campi di ricerca che hanno creato sinergie tali da sfociare nell’acquisizione dei nostri sistemi. L’unione delle nostre tecnologie darà un contributo fondamentale all’evoluzione della ricerca nel campo degli pneumatici, con interessanti esiti anche nello sviluppo dei veicoli a guida autonoma”

“I sistemi di Wriggle – ha commentato Flavio Farroni, CEO di MegaRide – si integrano perfettamente con le nostre tecnologie, completando la gamma delle soluzioni in grado di dialogare con i sistemi di bordo in ottica sicurezza e sostenibilità. Giungere ad un’operazione di tale portata rappresenta per noi una riprova della crescita e della capacità di generare valore su più livelli da parte di MegaRide, che si sta configurando sempre più nella forma di una holding tecnologica”.

“MegaRide- ha aggiunto Francesco Timpone, chairman di MegaRide - nasce e continua a crescere rapidamente, con una profonda sinergia con il contesto della ricerca scientifica. Le tecnologie di Wriggle rappresentano una nuova traiettoria di sviluppo, da intraprendere nell’ambito delle nostre ricerche e dei nostri prossimi orizzonti di mercato”.