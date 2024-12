Mercato delle auto usate: crescita continua a novembre

Il mercato italiano delle auto usate si conferma in crescita anche a novembre 2024, proseguendo il trend positivo dell’anno.

Secondo il bollettino “Auto-Trend” pubblicato dall’ACI, i passaggi di proprietà delle autovetture(escludendo le minivolture) hanno registrato un aumento dell’1,4% rispetto a novembre 2023, che diventa un +6,5% in termini di media giornaliera, considerata una giornata lavorativa in meno.

Nel rapporto tra auto nuove e usate, il dato è significativo: per ogni 100 autovetture nuove, a novembre ne sono state vendute 222 di seconda mano, un rapporto che nei primi undici mesi del 2024 si attesta su 197 usate per ogni nuova immatricolata. Il mercato dell’usato continua così a superare quello del nuovo, consolidando la tendenza di due auto usate vendute per ogni nuova immatricolazione.

Alimentazioni: Crescono le Ibride, le Elettriche Restano Marginali

Le alimentazioni tradizionali (diesel e benzina) dominano ancora il mercato delle auto usate, ma il mese di novembre ha segnato un forte aumento per le ibride e le elettriche. Le ibride a benzina sono cresciute del 48,1%, raggiungendo una quota di mercato dell’8,2%, mentre le ibride a gasolio sono aumentate del 42%. Nonostante una crescita del 38,7%, le elettriche rimangono sotto l’1% (0,9%) nel mercato dell’usato.

Anche nel segmento delle minivolture, che registra il primato delle vetture diesel (44,3% di quota, in calo dell’8,8% rispetto a novembre 2023), aumentano le ibride a benzina (+30,8%) e a gasolio (+42%). Le elettriche, pur segnando un incremento del 44,2%, rappresentano solo l’1,2% del totale.

Radiazioni: Effetto Eco-Bonus e Parco Circolante

Un capitolo importante del mercato è rappresentato dalle radiazioni, che a novembre 2024 hanno registrato una crescita significativa del 20% rispetto allo stesso mese del 2023 (+26% in termini di media giornaliera). Questo incremento è stato favorito dall’effetto eco-bonus, che continua a incentivare la sostituzione delle auto più datate.

Nonostante ciò, il tasso di sostituzione mensile rimane a 0,84 (84 auto radiate ogni 100 nuove immatricolate), mentre nei primi undici mesi dell’anno il dato si ferma a 0,78. Questo significa che, sebbene le radiazioni siano in aumento, il parco circolante italiano continua a crescere.

Settore Moto in Calo

Meno positivo il bilancio per i motocicli, che hanno registrato un calo del 4,4% nei passaggi di proprietà rispetto a novembre 2023. Tuttavia, in termini di media giornaliera, il dato segna un lieve aumento dello 0,4%. Le radiazioni dei motocicli mostrano invece un incremento dello 0,1%, che sale al 5,1% in media giornaliera.

Trend Annuo: Un 2024 Positivo

Guardando ai primi undici mesi del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023, i dati complessivi del mercato dell’usato mostrano: +8,1% nei passaggi di proprietà delle autovetture,+1,6% per i motocicli, +6,8% per tutti i veicoli.

Le radiazioni, nel medesimo periodo, segnano incrementi del 26,7% per le autovetture, del 6,1% per i motocicli e del 24,3% complessivamente.

Il mercato delle auto usate conferma la sua centralità nell’economia italiana, trainato dall’aumento delle radiazioni e dal continuo interesse per i veicoli di seconda mano. La crescita delle ibride e il lento progresso delle elettriche indicano un futuro sempre più orientato alla transizione energetica, sebbene il mercato rimanga ancora dominato dalle alimentazioni tradizionali.

Con questi dati, il 2024 si avvia a chiudere come un anno positivo per l’usato, confermando la resilienza del settore di fronte alle sfide economiche e alle trasformazioni del mercato automobilistico.