Mercedes-Benz Collection presenta le collezioni di bici e monopattini

È firmata Segway e Micro l’offerta della Mercedes-Benz Collection dedicata all’oggetto più in voga del momento: il monopattino.

L’ES2, assoluto bestseller della gamma Segway consente un’autonomia di 25 km per muoversi rapidamente in città, fino a 25 km/h. Grazie al peso ridotto di appena 12.5 kg e al pratico sistema ‘one push’, il Segway ES2 by Mercedes-Benz Collection può essere piegato in pochi secondi e riposto nel bagagliaio dell’auto o portato agilmente su qualsiasi mezzo pubblico.

Il modello Micro è alimentato da un motore elettrico da 250 watt che consente una autonomia di circa 25 km e una velocità massima di 20 km/h. La batteria da 280Wh può essere caricata in sole 3.5 ore e, grazie alla versatilità dei meccanismi pieghevoli, si può facilmente trasportare in qualsiasi bagagliaio, trasformandolo in un vero e proprio jolly dell’ultimo miglio. È, inoltre, dotato di diversi programmi di marcia come ad esempio la modalità Eco, che consente ottimizzare al massimo le percorrenze, o la Sport che permette di scalare agilmente le pendenze più ripide.

Sul fronte del mondo bike, le principali novità della Collection 2020 sono sicuramente la Fitness bike Crater Lake, la Mountain bike Raven e la Trekking Bike Benz Aventura.

Caratterizzata da una livrea nera dal design esclusivo, la Fitness bike Crater Lake è la bicicletta ideale per il tempo libero e divertenti escursioni urbane. Il telaio in alluminio, le ruote da 28 pollici, i freni a disco e la forcella ammortizzata garantiscono sempre massimo comfort e perfomance, grazie anche ai 27 rapporti del cambio Shimano.

La scelta per chi, invece, desidera cimentarsi in escursioni offroad è la Mountain Bike Raven: ruote da 27,5 o da 29 pollici, freni a disco, forcella ammortizzata e 22 rapporti, per garantire le migliori prestazioni su ogni tipo di terreno.

Ancora più versatile, la Trekking Bike Benz Aventura offre carattteristiche orientate all’escursione e ai lunghi tragitti, urbani e offroad: telaio in alluminio, ruote da 28, freno a disco, forcella ammortizzata e un range di ben 27 rapporti al cambio.