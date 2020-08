Mercedes-Benz, debutto italiano per l’ eVito Tourer 100% elettrico

Il Mercedes-Benz Vans eVito Tourer, 100% elettrico è ordinabile fin da subito, raggiunge una nuova dimensione a livello di prestazioni ed autonomia nel trasporto passeggeri. Versatile e performante, adatto come shuttle, grande taxi o veicolo per servizi di ride sharing.

“La mobilità elettrica a batteria di Mercedes-Benz è oggi perfetta per la vita di tutti i giorni, come dimostrano, per esempio, l’autonomia di 421 chilometri2,3 e la funzione di ricarica rapida dell’eVito Tourer”, sottolinea Andreas Böger, Head of Sales of New Vehicles Mercedes-Benz Transporter and Vans Germany.

Il nuovo Mercedes-Benz eVito Tourer riprende il look del Vito con motore a combustione, ma sotto il frontale si nasconde la catena cinematica elettrica (eATS) che aziona le ruote anteriori con una potenza di picco di 150 kW. L’energia viene accumulata in una batteria agli ioni di litio nel sottoscocca del veicolo. La posizione bassa e centrale ha un effetto positivo sul comportamento di marcia dell’eVito. Le velocità massime pari a 140 km/h con equipaggiamento di serie ed a 160 km/h con equipaggiamento a richiesta assicurano rapidità di spostamento anche al di là del traffico urbano.

Il Mercedes-Benz eVito Tourer è dotato di un caricabatterie di bordo a corrente alternata (OBL) raffreddato ad acqua, con una potenza pari a 11 kW. È predisposto per la ricarica con corrente alternata (CA) a casa o presso le stazioni di ricarica pubbliche. La ricarica avviene tramite la presa di carica CCS integrata nel paraurti anteriore sinistro, che consente anche di effettuare la ricarica con corrente continua (CC). Grazie alla capacità di carica massima di 110 kW può, pertanto, essere caricato in circa 45 minuti dal 10 all’80% presso una stazione di ricarica rapida a corrente continua. La batteria ha una capacità utilizzabile di 90 kWh che consente un’autonomia di 421 chilometri2,3.

Grazie ad una strategia di funzionamento intelligente, Mercedes-Benz eVito Tourer è in grado di caricare la batteria anche durante la marcia.

In fase di rilascio o in frenata, il movimento rotatorio meccanico viene convertito in energia elettrica ed utilizzato per caricare la batteria ad alto voltaggio (recupero di energia). Il conducente ha la possibilità di variare significativamente e secondo necessità la forza di recupero di energia, agendo sulle levette di innesto dietro al volante. A bordo dell’eVito Tourer è presente una nuova funzionalità che consente uno stile di guida particolarmente efficiente e confortevole: si tratta del livello di recupero D AUTO . In linea con il motto ‘guarda avanti e risparmia energia’, le informazioni fornite dai sistemi di assistenza alla sicurezza vengono collegate ed il livello del recupero di energia adattato in tempo reale in base alla situazione. Inoltre, durante la guida tre programmi di marcia supportano il Cliente nella scelta, in base alle proprie esigenze, tra massimo comfort ed elevata autonomia.

Il montaggio della batteria nel sottoscocca permette di sfruttare tutto lo spazio disponibile nell’abitacolo. L’eVito Tourer soddisfa così le più elevate esigenze di funzionalità e variabilità in molti ambiti del trasporto passeggeri. Il monovolume a zero emissioni locali è disponibile in due lunghezze diverse: con una lunghezza complessiva di 5.140 millimetri ed in versione extralunga di 5.370 millimetri.

Le società di taxi possono beneficiare di diverse configurazioni dei sedili. Con due panche nel vano posteriore, l’eVito Tourer diventa un comodo shuttle che soddisfa tutte le esigenze del moderno trasporto passeggeri con un’esperienza di guida agile e particolarmente silenziosa. L’eVito Tourer è dotato di serie di nove posti a sedere che possono anche essere rivolti l’uno di fronte all’altro.

L’eVito Tourer verrà integrato nella linea produttiva standard dello stabilimento di Vitoria (nel nord della Spagna), dove nascono anche il Mercedes-Benz Vito, la Classe V e la EQV.

Essendo un modello di serie, l’eVito Tourer vanta numerose dotazioni supplementari rispetto al modello di serie tradizionale. Cerchi da 17 pollici, riscaldamento del sedile del conducente, sistemi di assistenza e di sicurezza come il sistema di assistenza alla frenata attivo, l’Attention Assist, l’accensione automatica delle luci di marcia ed il Tempomat. In esclusiva in questo segmento, per la prima volta, il sistema di sospensioni pneumatiche AIRMATIC è disponibile anche per l’eVito Tourer (con leggero sovrapprezzo). Tra i vantaggi del sistema, ricordiamo l’elevato comfort di marcia e la silenziosità, nonché consumi più bassi alle velocità elevate.

I prezzi di listino dell’eVito Tourer partono da 57.611 euro (IVA escl.).È compreso un pacchetto manutenzione per quattro anni, che durante questo periodo copre i costi degli interventi di manutenzione, conformemente al Libretto Service ed alle specifiche del costruttore, nonché il certificato della batteria Mercedes-Benz fino a 160.000 chilometri o otto anni.

Con decorrenza immediata è possibile ordinare la nuova monovolume elettrica a batteria firmata Mercedes-Benz, la EQV, anche nella versione extralunga (5.370 mm). Per la famiglia attenta all’ambiente, gli amanti dello sport nel tempo libero che portano con sé numerose attrezzature o come veicolo ad uso shuttle, la EQV è il secondo modello della famiglia EQ di Mercedes-Benz e coniuga mobilità ed emissioni zero con ottime prestazioni di marcia, elevata funzionalità e design accattivante. La batteria ha una capacità utilizzabile di 90 kWh che consente un’autonomia di 418 chilometri2,3. A parità di caratteristiche, la EQV extralunga offre ancora più spazio per i passeggeri ed il bagaglio, con un volume di carico massimo di 1.410 l.