Mercedes-Benz e FEAC fissano i punti chiave per l’agency model in Europa

Mercedes-Benz ha raggiunto un accordo con l'Associazione Europea dei Concessionari Mercedes-Benz (FEAC, Fédération Européenne des Amicales de Concessionnaires Mercedes-Benz) sui punti chiave per introdurre l’agency model in Europa.

L'organizzazione di vendita europea di Mercedes-Benz Cars and Vans sta quindi portando avanti concretamente la trasformazione insieme ai suoi sales partner, al fine di soddisfare le mutate esigenze dei clienti. In futuro, i rispettivi nuovi portafogli di Cars e Vans per uso privato e commerciale saranno offerti nei principali mercati europei attraverso l’agency model. L'accordo raggiunto con la FEAC costituisce un framework per la progressiva introduzione dell’agency model in Europa.

“Il nostro obiettivo è conquistare la fedeltà dei nostri clienti, rendendo il marchio Mercedes-Benz ancora più forte, in tutto il mondo. Pertanto, sono ancora più felice che con questo prossimo passo, insieme alla European Dealer Association, abbiamo raggiunto un traguardo importante per noi e per i nostri partner in Europa. Il punto di partenza per cambiare il nostro modello di vendita è il mutato comportamento dei nostri clienti in un mondo digitale", ha dichiarato Britta Seeger, membro del Board of Management di Daimler AG e Mercedes-Benz AG, responsabile delle vendite. "Vogliamo rendere più semplice possibile l’interazione con i nostri clienti. Non importa se digitale o fisica. L’agency model ci supporta nel mettere in rete tutti i touch point, senza soluzione di continuità. Abbiamo obiettivi ambiziosi che vogliamo raggiungere insieme ai nostri partner di vendita: alla fine del 2023 oltre il 50% dei nuovi veicoli Mercedes-Benz disponibili in Europa dovrebbe essere venduti attraverso l’agency model."

Friedrich Lixl, Presidente FEAC: "Con questo accordo stiamo creando un quadro chiaro e trasparente per le vendite europee e, insieme al produttore, affrontiamo in modo proattivo le mutate condizioni di mercato per continuare a stare chiaramente davanti alla concorrenza e garantire in futuro gli investimenti e il valore dell'azienda per gli agenti.”

L’agency model Mercedes-Benz è stato già introdotto in Svezia, Austria, Sud Africa e India. Il suo lancio in Germania e UK è previsto nel 2023. L'obiettivo del nuovo agency model Mercedes-Benz è il collegamento in rete di tutti i punti di contatto, senza soluzione di continuità. In futuro, i clienti avranno ancora più libertà di scelta: indipendentemente dal fatto che vogliano scambiare idee con esperti di prodotto in concessionaria; ottenere informazioni e concludere il contratto di acquisto online; o entrare in contatto con partner di vendita sia digitalmente che fisicamente. Gli agenti assumono così un ruolo centrale nella cosiddetta Customer Experience e consentono un Customer Journey senza soluzione di continuità, dalla fase di ricerca all'acquisto, fino alla consegna del veicolo. Ulteriori vantaggi per i clienti includono una maggiore trasparenza dei prezzi e una selezione online ancora più ampia di veicoli. Il modello di agenzia offre ai partner l'opportunità di concentrarsi più di prima sui clienti e sul loro supporto.