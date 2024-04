Mercedes-Benz, festeggia i 30 anni del Registro Italia

Quest'anno rappresenta un momento significativo per gli appassionati di auto storiche Mercedes-Benz in Italia.

Il Mercedes-Benz Registro Italia, punto di riferimento per gli amanti della Casa di Stoccarda, celebra i suoi primi 30 anni di attività. Un traguardo notevole, raggiunto grazie all'impegno e alla passione degli oltre 600 soci che rappresentano tre generazioni di ammiratori della marca.

Il Registro non è solo un club per collezionisti, ma una vera e propria istituzione che mantiene viva la storia e l'eredità di Mercedes-Benz attraverso eventi, incontri e attività che uniscono gli amanti delle "Stelle" storiche. Il Presidente Francesco Martella ha evidenziato come la passione per queste automobili unisca la grande famiglia del Registro, celebrando la cultura, la storia e la bellezza del patrimonio automobilistico Mercedes-Benz.

La celebrazione del trentesimo anniversario ha visto la partecipazione di oltre 150 soci a Roma, dimostrando la forte coesione e l'entusiasmo che animano il club. Questo evento si aggiunge a numerose altre occasioni durante le quali i membri si riuniscono per condividere la loro passione, esplorando i paesaggi unici dell'Italia a bordo delle loro Mercedes storiche.

Oltre a essere un hub per gli appassionati, il Mercedes-Benz Registro Italia svolge un ruolo cruciale nella conservazione del patrimonio automobilistico. Riconosciuto da Mercedes-Benz Classic e Mercedes-Benz AG, il Registro aiuta i suoi membri nell'ottenimento delle certificazioni necessarie per la circolazione e le agevolazioni fiscali per le auto d'epoca, consigliando anche su restauri e reperimento di ricambi.

Celebrare 30 anni di attività non è solo un traguardo per il Registro, ma anche un momento di riflessione sull'importanza di preservare la storia e il design delle automobili che hanno segnato il percorso innovativo di Mercedes-Benz. Dallo storico modello 300 SL ‘Gullwing’ ai più moderni gioielli della meccanica, il Registro continua a essere il custode di un'eredità senza tempo.