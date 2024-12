Mercedes-Benz Italia chiude il 2024 in crescita e si prepara ad un 2025 da protagonista

Mercedes-Benz Italia chiude il 2024 con risultati significativi, registrando un consolidamento rispetto all’anno precedente e una quota di mercato stabile al 3,3%.

La crescita riguarda in particolare i modelli PHEV (+14%, oltre 6.000 unità) e BEV (+24%, oltre 2.450 unità), che rappresentano il 5% delle vendite complessive. Il marchio ad alte prestazioni Mercedes-AMG conferma la sua costante espansione, con oltre 3.000 unità immatricolate (+3%), mentre il segmento Vans registra uno dei migliori risultati di sempre, con più di 11.157 veicoli immatricolati.

I bestseller del 2024 e la leadership dei privati

Tra i modelli più venduti dell’anno spiccano GLA e GLC per le vetture Cars, mentre nel segmento Vans dominano Classe V e Sprinter. Il diesel rimane la motorizzazione preferita dai clienti italiani, rappresentando il 74% delle vendite Cars e il 90% di quelle Vans. Inoltre, è significativo il dato dei clienti privati, che costituiscono oltre il 50% delle vendite Cars, a dimostrazione della capacità del brand di attrarre non solo clienti business ma anche famiglie e privati.

L’evoluzione elettrica di Mercedes-Benz

La Casa della Stella si prepara a un futuro sempre più elettrificato, anticipato dalla nuova piattaforma delle compatte che debutta nel 2025 con la nuova CLA. Questo modello, che sarà presentato in anteprima mondiale a Roma a marzo, promette un’autonomia fino a 750 km e una ricarica di 300 km in soli 10 minuti grazie alle colonnine superfast. Oltre alla versione elettrica, sarà disponibile una rivoluzionaria motorizzazione ibrida benzina con consumi comparabili a quelli di un diesel.

Mercedes-Benz Vans: un nuovo standard di personalizzazione

Il segmento Vans si distingue per l’introduzione della piattaforma VAN.EA (Van Electric Architecture), che debutterà nel 2025. Questa architettura modulare e scalabile garantirà una chiara differenziazione tra van di lusso per uso privato e van premium per utilizzo commerciale, creando un segmento di mercato unico nel suo genere. Secondo Dario Albano, Head of Vans Mercedes-Benz Italia: “I risultati di quest’anno premiano la qualità della nostra offerta e la capacità di rispondere ai bisogni dei clienti. Con VAN.EA, entriamo in una nuova era del mondo Vans.”

Una visione ambiziosa per il 2025

Per il 2025, Mercedes-Benz si prepara a lanciare la più grande offensiva di prodotto nella sua storia, con nuovi modelli che definiranno il futuro del brand. Marc Langenbrinck, Presidente e CEO di Mercedes-Benz Italia, ha dichiarato: “Siamo pronti a creare desiderio e far brillare la Stella. Il nostro impegno è offrire soluzioni innovative, sostenibili e all’altezza delle aspettative dei nostri clienti.”

Mercedes-Benz Italia chiude un 2024 di consolidamento aprendo le porte a un 2025 caratterizzato da innovazioni rivoluzionarie e un’offensiva di prodotto che riaffermerà il ruolo del brand come leader nel segmento premium e sostenibile. La Stella è pronta a brillare ancora più intensamente nel prossimo anno.