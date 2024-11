Mercedes Benz Italia Marco Terrusi nuovo Head of Sales MB Cars dal 2025

Dal 1° gennaio 2025, Marco Terrusi assumerà l’incarico di Head of Sales MB Cars,

succedendo a Maurizio Zaccaria, destinato a ricoprire il ruolo di Vice President, National Sales and Product Management presso Mercedes-Benz Canada. Questo passaggio segna un'importante tappa nel percorso di sviluppo di Mercedes-Benz Italia e sottolinea la centralità di una leadership solida e di grande esperienza.

Marco Terrusi, 50 anni, laureato in Ingegneria, porta con sé una lunga carriera nel settore automobilistico. Inizia il suo cammino professionale in Fiat Auto, dove si dedica al Product Management e assume ruoli di crescente importanza, culminando nel 2005 con la posizione di Head of Direct Sales & Institutional Accounts. La sua esperienza internazionale si rafforza con l’ingresso in Daimler AG in Germania nel 2008 come International Key Account Manager, seguito dal ruolo di Responsabile Flotte in Mercedes-Benz Italia nel 2009.

Nel 2012, Terrusi entra a far parte del team di Mercedes-Benz Roma, dove si distingue prima come Direttore Sales e poi come Direttore Customer Services. Nel 2021, assume il ruolo di CEO dell'azienda, portando avanti una visione strategica e innovativa. Con l'acquisizione dell’Own Retail da parte del Gruppo Autotorino, Terrusi dal 2024 ha supervisionato le operazioni commerciali come Regional Brand Manager, dimostrando capacità di leadership e competenza nel retail automobilistico.

La nomina di Terrusi è stata accolta con entusiasmo da Marc Langenbrinck, Presidente e CEO di Mercedes-Benz Italia, che ha commentato: “Il ritorno di Marco Terrusi in un ruolo strategico per la nostra azienda e la partenza di Maurizio Zaccaria, che riprende un’importante opportunità internazionale, sono entrambi motivo di grande orgoglio per la nostra squadra. Sono certo che la profonda esperienza nel mondo retail e la grande passione di Marco Terrusi per il nostro Brand, sono ingredienti ideali per accompagnare la nostra Azienda verso le grandi trasformazioni dell’industria automobilistica, dal nuovo modello distributivo alla transizione energetica.”

Maurizio Zaccaria lascia la guida delle vendite in Italia per approdare a una nuova sfida in Mercedes-Benz Canada, portando con sé l’esperienza e i successi accumulati durante il suo periodo in MB Cars. “Siamo lieti e ringraziamo Maurizio Zaccaria per l’ottimo lavoro svolto in questi anni, che ha avuto una parte importante del successo del nostro Brand in Italia. Auguro ad entrambi il miglior vento per le sfide che li attendono,” ha concluso Langenbrinck.

Con questo cambio di leadership, Mercedes-Benz Italia si prepara ad affrontare le prossime sfide del settore, tra cui l'adozione di nuovi modelli di distribuzione e il percorso verso la transizione energetica. L’esperienza e la visione di Marco Terrusi rappresentano un asset fondamentale per guidare l’azienda attraverso queste trasformazioni e rafforzare ulteriormente la posizione di Mercedes-Benz nel mercato italiano.