Mercedes-Benz Italia Vans si aggiudica DealerSTAT 2021

Mercedes-Benz Italia Vans si aggiudica per il secondo anno consecutivo il primo premio DealerSTAT.

Il risultato è emerso dalla decima edizione (diciottesima per le auto) dello Studio DealerSTAT, l’indagine sulla soddisfazione dei dealer di auto e veicoli commerciali nel rapporto con la Casa Automobilistica. Per quanto riguarda la categoria LCV, la rilevazione (effettuata tra il 25 maggio e il 2 luglio) ha coinvolto 10 marchi e quasi il 55% dei dealer che si sono espressi compilando complessivamente 400 questionari. Mercedes-Benz si è aggiudicato il premio con un punteggio pari a 3,93 (in una scala di valutazione da 1 a 5), rispetto alla media Italia pari a 3,24.

L’indagine ha monitorato la soddisfazione dei concessionari nelle principali aree di business. Mercedes-Benz Italia Vans è risultato al vertice in quasi tutti gli ambiti, tra i quali: redditività, margini della casa, prodotto, marketing locale sul nuovo, disponibilità al dialogo, management vendita e post-vendita, training, sistemi informativi, business usato e servizi aggiuntivi. L’aspetto più apprezzato dai dealer Mercedes-Benz Vans è l’efficacia del supporto alla rete durante l'intero periodo della pandemia Covid-19.

‘‘Anche quest’anno i dealer Mercedes-Benz Vans ci hanno posto sul gradino più alto del podio del prestigioso premio DealerSTAT. Siamo molto orgogliosi di ricevere questo riconoscimento dai nostri concessionari’, afferma Dario Albano, Managing Director Mercedes-Benz Italia Vans. ‘Questo è il risultato di un intenso, proficuo e collaborativo lavoro fatto insieme alla rete Mercedes-Benz e caratterizzato da un autentico spirito di squadra. Ci aspettano tante sfide: l’uscita dalla pandemia, la digitalizzazione e l’elettrificazione della gamma. Sarà un onore farlo insieme’.