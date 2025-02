Mercedes-Benz Places a Miami: il lusso incontra il design innovativo nella Tower 2

Mercedes-Benz Places e JDS Development Group segnano un nuovo capitolo nell’evoluzione del real estate di lusso con l’annuncio dell’apertura delle vendite della Tower 2 del progetto Mercedes-Benz Places a Miami.

Il 5 febbraio è stata inaugurata la Sales Gallery, uno spazio esclusivo che offre ai futuri residenti una visione in anteprima delle straordinarie residenze. La giornata è stata impreziosita anche dal lancio della Silver Arrow Lounge, un’area esclusiva riservata ai residenti con una piscina da 16 metri e un design ispirato alle iconiche auto da corsa Mercedes-Benz Silver Arrows.

Con oltre 2,5 milioni di metri quadrati, Mercedes-Benz Places a Miami è il primo progetto immobiliare del brand in Stati Uniti e uno dei più grandi attualmente in costruzione in Florida. Dopo il successo delle vendite della Tower 1, che ha visto 100 unità acquistate in soli quattro giorni, l’apertura della seconda torre conferma il grande interesse degli investitori e degli appassionati di design.

Un progetto innovativo nel cuore di Miami

Situato nel Southside Park, il progetto residenziale ridefinisce il concetto di lusso urbano, con un paesaggio disegnato dallo studio Field Operations. L’area circostante è stata pensata per offrire un’esperienza di vita immersa nel verde, con percorsi pedonali, parchi giochi multifunzionali, campi da padel e da basket, oltre alla vicinanza con l’Underline Park.

La visione alla base del progetto è stata sottolineata da Eva Wiese, responsabile di Mercedes-Benz Customer Solutions GmbH:

“Con Mercedes-Benz Places a Miami, stiamo costruendo uno dei progetti residenziali più ambiziosi della Florida, mettendo in mostra un’architettura eccezionale e un’esperienza comunitaria unica.”

Design e architettura: un nuovo punto di riferimento per il lusso

L’imponente Tower 2 sarà caratterizzata da un’architettura futuristica con volumi sovrapposti e una struttura cubica che incarna il design Mercedes-Benz. Il progetto combina artigianato tradizionale e tecnologia avanzata, stabilendo nuovi standard nel segmento del lusso.

Gorden Wagener, Chief Design Officer di Mercedes-Benz Group AG, ha dichiarato:

“L'architettura dei Mercedes-Benz Places di Miami riflette la nostra filosofia di design e trasforma il luxury living in un’icona senza tempo. Creare un punto di riferimento come questo in una città iconica è un’opportunità irripetibile.”

Tra gli elementi distintivi spiccano la Porte Cochère privata, che introduce gli ospiti in un raffinato atrio, e le residenze con vetrate panoramiche a tutta altezza fino a 10 piedi. Mercedes-Benz Design collabora con SHoP Architects e Woods Bagot per realizzare ambienti sofisticati e confortevoli.

Un’esperienza di lusso senza precedenti

Mercedes-Benz Places a Miami si propone di offrire un’esperienza di vita esclusiva e sostenibile. Il progetto prevede circa 800 residenze, dai monolocali agli appartamenti con tre camere da letto, con viste panoramiche sulla Baia di Biscayne e sull'Oceano Atlantico.

Secondo Michael Stern, fondatore e CEO di JDS Development Group: “La domanda internazionale per Mercedes-Benz Places è stata straordinaria. Stiamo creando un nuovo quartiere di design che cambierà lo skyline di Miami.”

Il progetto prevede 130.000 metri quadrati di servizi e spazi per l’ospitalità, tra cui:

Un hotel di lusso con 174 camere.

Strutture per il benessere e il fitness.

Aree verdi e spazi ricreativi.

Stazioni di ricarica per veicoli elettrici.

Servizi di car valet e bike sharing.

Visione futuristica e sostenibilità

Mercedes-Benz Places non è solo un’icona architettonica, ma anche un esempio di costruzione sostenibile. Il progetto prevede l’integrazione di soluzioni mobili e digitali avanzate, sviluppate in collaborazione con ReWyre, una piattaforma tecnologica leader nel settore degli immobili commerciali.

Il completamento della Tower 2 è previsto per il 2027, mentre la vendita degli appartamenti è gestita da SERHANT, società americana specializzata in real estate di lusso.

Un’opportunità unica per investitori e appassionati

L’espansione di Mercedes-Benz Places a Miami rappresenta un’opportunità irripetibile per chi desidera investire in un progetto immobiliare di lusso con un’identità forte e un design senza tempo. La combinazione tra l’esperienza automobilistica del brand e l’eccellenza architettonica sta ridefinendo il concetto di urban living, trasformando Miami in un polo di innovazione e stile.

Con la Fase 2 delle vendite ufficialmente aperta, l’attesa cresce per il completamento di uno dei progetti più ambiziosi nel panorama immobiliare globale.

Per ulteriori informazioni e per prenotare una residenza, visitare la Sales Gallery o contattare il team di vendita di Mercedes-Benz Places Miami.