Mercedes chiude un 2021 da record per i veicoli elettrici

Il 2021 si è chiuso positivamente per Mercedes, soprattutto nelle vendite dei veicoli di fascia alta ed elettrificati.

Leggendo il bilancio dell’anno che ci siamo lasciati alle spalle, infatti, emerge che negli scorsi 365 giorni la casa tedesca ha consegnato oltre 2,4 milioni di unità, nonostante i colli di bottiglia della catena di fornitura dei semiconduttori. Male, ma in linea con le previsioni aziendali le vendite nel quarto trimestre, con sole 475.968 consegne, pari ad un crollo del 24,7%, mentre è vero e proprio record di vendita per le vetture ibride ed elettriche plug-in che hanno raggiunto 227.458 unità (+69,3%) di cui 48.936 autovetture elettriche a batteria Mercedes-EQ (+154,8%), ma anche per Maybach, Amg e Classe G.

Bene anche i furgoni commerciali che aumentano del 2,6%. Britta Seeger, membro del consiglio di amministrazione di Daimler AG e Mercedes-Benz AG responsabile del marketing e delle vendite ha spiegato che "in un anno difficile, i veicoli Maybach, AMG e Classe G hanno registrato nuovi record. L'acquisizione di ordini per l'EQS, il veicolo elettrico a più lungo raggio oggi sul mercato, è molto incoraggiante e la produzione della prima AMG completamente elettrica è iniziata a dicembre, iniziando un nuovo capitolo per la nostra ammiraglia elettrica. Questa forte domanda globale per tutti i nostri marchi offre a Mercedes-Benz il vento in poppa per accelerare verso una nuova era elettrica". Mercedes-Benz sta facendo ogni sforzo per garantire che gli ordini dei clienti in aumento possano essere evasi il prima possibile, anche se la situazione dell'offerta di semiconduttori rimane volatile e si prevede che la carenza avrà un impatto sui prossimi trimestri in termini di produzione e vendite.

Le consegne della Mercedes-Benz Classe S sono aumentate del 40% a 87.064 unità, con le vendite in Cina che rappresentano il 35,5% della domanda globale, mentre le vendite della Classe G sono aumentate a un nuovo record di 41.174 veicoli e consegne di modelli Mercedes-AMG ha raggiunto 145.979 (+16,7%). Le vendite di Mercedes-Maybach sono aumentate a 15.730 unità (+50,7%), trainate dalla Cina, dove le auto Mercedes-Maybach vendono a un ritmo di oltre 900 al mese.