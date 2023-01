Mercedes-EQ EQE-SUV 350 4Matic: compagna di viaggio ideale

Con un’autonomia prossima ai 560 km, la versione 4Matic offre il massimo in termini di lusso, comfort e sicurezza: con la trazione integrale più efficiente di sempre

Mercedes-EQ EQE-SUV è una delle quattro vetture che condividono la piattaforma più grande della gamma EQ, nata per l’ammiraglia EQS, da cui deriva strettamente la versione Sport Utility EQS-SUV. Anche l’evoluzione in chiave elettrica della berlina con la Stella per antonomasia, la EQE, ha la sua corrispondente Utility: la Mercedes-EQ EQE-SUV.

Luxury ai massimi livelli

La condivisione della stessa piattaforma consente all’EQE-SUV di poter ereditare tutta la tecnologia e la cura dei dettagli in chiave luxury dell’ammiraglia. Con un passo leggermente inferiore alla sorella berlina per il business, comunque superiore ai tre metri, l’EQE-SUV risulta più spaziosa e al contempo dinamica. Comunque importanti le dimensioni esterne: 4.863 mm di lunghezza, 1.940 mm larghezza e 1.686 mm d’altezza, delineano un profilo filante e sportivo, mentre il passo di 3.030 mm concede ampi spazi all’interno.

Mercedes-EQ EQE-SUV 350 4Matic

Protagonista della nostra prova è la versione a trazione integrale, realizzata con due unità eATS: una sull’asse posteriore e uno su quello anteriore. L’elettronica di controllo che gestisce motricità e trazione ripartisce la coppia in tempo reale in funzione delle richieste di chi guida e delle condizioni del terreno. L’efficienza è massima quando il sistema, in assenza di generose richieste sull’acceleratore, sconnette dalla trasmissione finale l’eATS anteriore, riducendo così al massimo gli attriti per assicurare la massima efficienza e aumentando così l’autonomia.

Quasi 300 CV e 765 Nm

La potenza complessiva fornita dalle due eATS della Mercedes-EQ EQE-SUV 350 4Matic è di 215 kW (292,4 CV) con una coppia massima di 765 Nm. L’efficiente sistema di gestione del recupero dell’energia, unita alla qualità di tutto il sistema che gestisce la batteria, consente un’autonomia WLTP di 459 km che possono arrivare fino a 558 nelle condizioni migliori. Con le paddle dietro il volante si possono selezionare manualmente tre livelli di decelerazione (D+, D, D-) e la funzione “Sailing” di veleggiamento. Molto pratico il livello ‘DAuto’ che adatta la decelerazione elettrica allo stile di guida e alle condizioni della strada.

OTA: aggiornamenti “al volo”

OTA è l’acronimo che significa “Over the Air”: identifica il sistema di aggiornamento di tutto il software di sistema. Come siamo abituati con gli smartphone, tutta la gamma Mercedes-EQ (come la maggior parte delle vetture con la Stella) ha la possibilità di aggiornare tutto il software senza ricorrere alle officine. Allo stesso modo possono essere installati in seguito segmenti di software in grado di attivare alcuni optional già presenti sulla vettura ma non acquistati inizialmente.

Il lusso del silenzio, e non solo

Nel corso della nostra prova abbiamo apprezzato l’alta qualità di ogni dettaglio, compreso il sofisticato sistema di insonorizzazione che rende la vita a bordo ancor più confortevole di quanto le vetture elettriche siano in grado di offrire. Le doti dinamiche sono da vera Mercedes sportiva ma anche l’autonomia reale, spesso molto lontana dai valori dichiarati, risulta invece superiore alle aspettative.

La sicurezza al primo posto

Oltre agli innumerevoli dispositivi di assistenza alla guida, i famosi ADAS, sempre aggiornati all’ultima versione anche in virtù del sistema OTA, c’è la ciliegina sulla torta della trazione integrale 4Matic, che si è rivelata particolarmente efficace ed efficiente in condizioni di scarsa aderenza sulle innevate strade di montagna.