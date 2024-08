Mercedes EQA: autonomia potenziata e tecnologie all'avanguardia

Mercedes-Benz ha presentato il suo EQA completamente rinnovato, un SUV elettrico che non solo vanta un nuovo look ma integra anche tecnologie avanzate per migliorare l'esperienza di guida e l'efficienza.

Questo veicolo diventa ancora più allettante per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle auto full electric.

Design Rinnovato - Il nuovo design esterno della EQA presenta una superficie dei pannelli neri con un elegante motivo a stella sulla parte anteriore, in linea con i modelli più grandi della gamma. La fascia luminosa collega le luci diurne dei fari, mentre un nuovo paraurti enfatizza la larghezza del frontale. Anche i fanali posteriori hanno subito modifiche per un aspetto più moderno. All'interno, il veicolo sfoggia un volante di ultima generazione con comandi a sfioramento e finiture in legno di tiglio marrone a poro aperto, oltre al distintivo motivo Mercedes-Benz retroilluminato.

Tecnologia Plug & Charge - Una delle novità più significative è la tecnologia Plug & Charge, che semplifica il processo di ricarica presso le stazioni pubbliche abilitate. Con questa funzione, il processo di ricarica si avvia automaticamente quando il cavo viene collegato, senza bisogno di ulteriori autenticazioni da parte del conducente. Questo sistema rappresenta un grande passo avanti nella comodità e nell'efficienza della ricarica dei veicoli elettrici.

Autonomia Ottimizzata - Grazie a una serie di miglioramenti tecnici, l'autonomia della EQA è stata aumentata fino a 560 chilometri secondo la normativa WLTP. Gli ingegneri hanno ottimizzato l'aerodinamica e utilizzato pneumatici a bassa resistenza al rotolamento per raggiungere questo traguardo. Inoltre, la nuova funzione di massimizzazione dell'autonomia permette di spegnere o limitare le funzionalità di consumatori di energia come il display o il climatizzatore, prolungando ulteriormente la distanza percorribile con una singola carica.

Innovazioni nell’Abitacolo - Il sistema MBUX di ultima generazione è ora di serie sulla EQA, con un display centrale personalizzabile che offre tre stili di visualizzazione e tre modalità operative. Il sistema include anche un assistente vocale intelligente migliorato, in grado di dialogare e apprendere grazie ai servizi online dell'app Mercedes me. Inoltre, il sistema audio surround Burmester® opzionale, in combinazione con MBUX, offre l'esperienza audio immersiva Dolby Atmos®, che rende la musica più chiara e profonda, adattandosi perfettamente all'ambiente di riproduzione.

Sound Experiences e Sistemi di Assistenza Avanzati - EQA offre fino a quattro diverse esperienze sonore, che possono essere personalizzate tramite il sistema audio Burmester® opzionale. I mondi sonori "Silver Waves" e "Vivid Flux" sono standard, con la possibilità di sbloccare online altri due mondi sonori.

Sul fronte della sicurezza, i sistemi di assistenza alla guida sono stati aggiornati con una nuova telecamera monofunzionale e una telecamera di backup migliorata. Il pacchetto opzionale di assistenza alla guida include un Active Lane Keeping Assist migliorato, che ora utilizza interventi sullo sterzo anziché sull'ESP per una guida più confortevole.

Produzione Sostenibile - Dal 2022, tutti gli stabilimenti di produzione Mercedes-Benz per autovetture e furgoni sono a zero emissioni di carbonio. Questo include le fabbriche di Rastatt in Germania e Kecskemét in Ungheria, responsabili della produzione di EQA ed EQB. Anche le fabbriche di batterie di Kamenz (Sassonia) e Jawor (Polonia) operano con un'impronta ecologica minima. Mercedes-Benz richiede inoltre ai suoi partner di produrre celle con emissioni nette di carbonio ridotte del 30%, perseguendo ulteriori riduzioni attraverso l'uso di energie rinnovabili e materiali a bassa emissione.

La nuova Mercedes EQA rappresenta un passo avanti significativo nel mondo dei SUV elettrici compatti, combinando un design elegante, un'autonomia estesa e tecnologie all'avanguardia per offrire un'esperienza di guida superiore e sostenibile. Con queste innovazioni, EQA non solo conquista i cuori dei fan già esistenti ma attira anche nuovi appassionati di auto elettriche.