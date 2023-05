Mercedes EQA, il SUV elettrico che punta tutto sull’efficienza

EQA è il primo passo verso il full electric di Mercedes-EQ.

L'estetica moderna e lussuosa del veicolo, si sposa perfettamente con le esigenze della quotidianità e con quelle di chi deve compiere lunghi chilometraggi.

Grazie ai sistemi di navigazione Electric Intelligence, relax è la parola d’ordine, visto che addirittura permette di fare simulazioni dell’autonomia, prendendo in considerazione le soste necessarie per la ricarica, e le tempistiche per l’arrivo a destinazione, tenendo conto di fattori come traffico, meteo e topografia.

Gli esterni si fanno notare per la fascia luminosa che collega tra loro le luci LED anteriori e posteriori garantendo un'alta riconoscibilità sia di giorno, sia di notte. Gli interni, invece, a seconda dell’allestimento, presentano un elemento decorativo retroilluminato, con dettagli color oro rosé sulle bocchette di ventilazione, sui sedili e sula chiave. Il modello speciale Edition 1 vanta inoltre sedili in pelle traforata. La posizione del guidatore è rialzata e verticale, e garantisce una visuale a 360°. Posteriormente tutti gli schienali sono frazionabili e ribaltabili singolarmente.