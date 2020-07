Mercedes, lusso e cura del dettaglio anche nelle vendite

Lusso, semplicità e rapidità. Sono queste le parole d’ordine di Mercedes, a partire dalla vendita delle vetture, fino all’esperienza quotidiana di chi decide di scegliere il marchio tedesco. Una filosofia che non è venuta meno nemmeno a seguito della pandemia Covid-19 che, attraverso il contactless, ha addirittura accelerato la digitalizzazione delle vendite e soprattutto il contatto con i clienti una volta usciti dalla concessionaria. Con la sua strategia di vendita globale 'Best Customer Experience 4.0', infatti, i clienti possono entrare in contatto con il loro marchio preferito in qualsiasi momento e ovunque. "Con Best Customer Experience 4.0, vogliamo rendere i nostri servizi maggiormente accessibili per i clienti e offrire loro un'esperienza di lusso semplice e conveniente, indipendentemente dal tempo, dal luogo o dal canale che utilizzano - ha commentato Britta Seeger, Membro del Board of Management di Daimler AG e Mercedes-Benz AG, Responsabile Marketing & Sales -. Gli ultimi mesi sono stati una sfida per tutti noi. Tuttavia, i nostri team di vendita e assistenza in tutto il mondo sono stati in grado di rispondere molto rapidamente alle mutevoli richieste dei clienti e ai requisiti legali. I nostri partner globali hanno sviluppato soluzioni creative, digitali e contactless in modo da assicurare fornire ai nostri clienti la continuità del miglior servizio possibile. La nostra previsione è che entro il 2025 genereremo un quarto delle vendite globali tramite canali online. La pandemia di COVID-19 ha accelerato il processo di digitalizzazione". La strategia di vendita globale "Best Customer Experience 4.0" pone costantemente i clienti e le loro esigenze al primo posto. Per questo negli ultimi mesi i contatti tra Mercedes-Benz e i suoi clienti si sono svolti principalmente attraverso i suoi numerosi canali digitali. Praticamente tutti i processi di vendita iniziano digitalmente con la ricerca online, il che significa che circa il 90% dei clienti sono già ben informati dal momento in cui arrivano in concessionaria. In precedenza i clienti visitavano la concessionaria in media otto volte prima di prendere una decisione di acquisto. Al giorno d'oggi, i clienti entrano nella concessionaria in media una o due volte prima di decidere di acquistare. Una parte importante del percorso digitale del cliente è il configuratore online. I clienti possono utilizzare il configuratore per costruire l'auto desiderata nel comfort della propria casa. La digitalizzazione del processo di vendita della Stella comprende anche l’assistenza e il post-vendita.