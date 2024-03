Mercedes-Maybach EQS 680: lusso elettrico, prezzi da 217.000 euro

La rivoluzione della mobilità elettrica incontra il lusso senza compromessi nel nuovo SUV Mercedes-Maybach EQS 680.

Un veicolo che non solo stabilisce nuovi standard nel segmento dei SUV elettrici di lusso ma redefine completamente l'esperienza di guida elettrica grazie a un'innovazione senza precedenti e a un design inconfondibilmente Maybach è ora ordinabile nella rete dei concessionari Mercedes

Design iconico e personalizzazione elegante

Il design del Mercedes-Maybach EQS 680 è immediatamente riconoscibile, combinando l'eleganza classica di Maybach con tocchi moderni che sottolineano il suo spirito innovativo. L'emblema Maybach e la griglia del radiatore accentuano l'identità unica del veicolo, mentre la verniciatura bicolore opzionale aggiunge un tocco di esclusività con il suo sofisticato gessato. Il Pacchetto Serie Notturna offre ai proprietari la possibilità di esaltare ulteriormente l'estetica del veicolo con dettagli più scuri e progressivi, assicurando che ogni EQS 680 sia un vero e proprio capolavoro su ruote.

Un salotto su quattro ruote

Mercedes-Maybach EQS 680 promette un'esperienza di comfort olistico. Con porte comfort automatiche, sia anteriori che posteriori, l'accesso al veicolo diventa un'esperienza accogliente grazie anche a elementi luminosi perfettamente orchestrati. L'interno, progettato come un elegante salotto, offre atmosfere luminose personalizzate e profumazioni specifiche per Maybach, create per coccolare i sensi. Il sistema audio surround Burmester® 4D di serie eleva l'esperienza sonora a nuovi livelli, mentre le misure NVH estese garantiscono un comfort acustico eccezionale, specialmente per i passeggeri posteriori.

Innovazione tecnologica e performance

Con una potenza di 484 kW e un'autonomia fino a 612 chilometri, (consumo energetico combinato: 24,1-22,0 kWh/100 km; CO2 emissioni combinate: 0 g/km; CO2 classe A 1) il SUV Mercedes-Maybach EQS 680 non solo promette viaggi lunghi senza preoccupazioni ma lo fa con una performance eccezionale, grazie anche alla trazione integrale 4MATIC di serie. La chiave digitale della vettura, compatibile con dispositivi Apple, rende l'accesso e la condivisione del veicolo più semplici e sicuri, enfatizzando l'attenzione di Maybach per la comodità e la tecnologia avanzata.

Mercedes-Maybach EQS 680 rappresenta il vertice della mobilità elettrica di lusso, offrendo un'esperienza di guida senza precedenti che combina in modo impeccabile prestazioni, stile e comfort. Con il suo lancio nei mercati statunitensi, tedeschi ed europei, Maybach non solo rafforza la sua presenza nel segmento dei veicoli elettrici di lusso ma stabilisce anche un nuovo punto di riferimento per l'intera industria.