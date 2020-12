Mercedes: offensiva elettrica entro il 2022 sei nuovi modelli EQ

Mercedes-Benz punta alla leadership nell’elettrificazione e nel software per veicoli. La costante elettrificazione dell'intero portafoglio prodotti è un elemento chiave della strategia ‘Ambition 2039’ e un prerequisito sulla strada verso la neutralità della CO₂. Nel 2022 il portafoglio potrà contare su otto modelli Mercedes-EQ completamente elettrici. La rete di produzione globale Mercedes-Benz è pronta per una forte offensiva di prodotti elettrici e sta integrando la gamma Mercedes-EQ nella produzione in serie nei suoi impianti esistenti.

La produzione della EQS, la prima berlina elettrica di lusso di Mercedes-Benz, partirà nella prima metà del 2021 nella Factory 56 del sito di Sindelfingen (Germania). Con il lancio in produzione del SUV elettrico compatto EQA nello stabilimento di Rastatt (Germania) e l'attuale decisione di localizzare la produzione EQB nello stabilimento ungherese di Kecskemét, l'azienda sta compiendo ulteriori importanti passi verso la neutralità CO₂ del suo portafoglio prodotti. Obiettivo "Electric First" anche per la rete di produzione globale di propulsori. Anche i sistemi di batterie ad alta efficienza saranno prodotti e assemblati all'interno della rete di produzione.

Gli impianti per veicoli Mercedes-Benz implementano costantemente l'offensiva elettrica

Nel maggio 2019 la produzione dell'EQC (consumo energetico combinato: 21,5 kWh/100 km; emissioni combinate di CO₂: 0 g/km) nello stabilimento Mercedes-Benz di Brema (Germania) è stata integrata nella produzione in serie in corso. Pochi mesi dopo, la joint venture di produzione tedesco-cinese, Beijing Benz Automotive Co. Ltd. (BBAC), ha lanciato la produzione di EQC per il mercato locale in Cina. Nel 2020 è iniziata a Vitoria, nel nord della Spagna, la produzione dell'MPV elettrico premium EQV (consumo energetico combinato: 26,4 kWh/100 km; emissioni combinate di CO₂: 0 g/km)1.

I clienti nel segmento delle compatte vedranno il debutto di due SUV completamente elettrici: l’EQA e l'EQB già nel 2021. EQA celebrerà la sua prima mondiale il 20 gennaio 2021 come primo modello completamente elettrico di questa auto compatta. Il lancio della produzione di EQA presso lo stabilimento Mercedes-Benz Rastatt non ha avuto alcun contrattempo. Come per l'EQC a Brema e Pechino e l'EQV di Vitoria, che sono già sul mercato. I modelli completamente elettrici dello stabilimento di Rastatt viaggiano sulla stessa linea di produzione dei veicoli compatti con motorizzazioni tradizionali e ibride. Ciò significa che tutti e cinque i veicoli prodotti a Rastatt sono elettrificati: Oltre all'EQA completamente elettrico, Classe A, Classe A Sedan, Classe B e il SUV compatto GLA sono prodotti anche nello stabilimento Mercedes-Benz di Rastatt - con motori a combustione tradizionali e trazione ibrida plug-in. Lo stabilimento Mercedes-Benz Rastatt sta offrendo un importante contributo sulla strada verso un parco veicoli Co₂ neutral, favorendo l'offensiva elettrica Mercedes-Benz AG. La produzione di EQA seguirà anche il prossimo anno (2021) al BBAC di Pechino per il mercato cinese.

La produzione EQB verrà lanciato nel 2021 in due sedi della rete di produzione globale Mercedes-Benz Cars: nello stabilimento ungherese Mercedes-Benz di Kecskemét per il mercato mondiale e nella joint venture tedesco-cinese BBAC a Pechino per il mercato locale. La preparazione dell'impianto, compresi i lavori di formazione e ristrutturazione dei dipendenti, è già in corso. Il SUV compatto EQB sarà il primo veicolo di produzione puramente elettrico proveniente dall'Ungheria e e si intergrerà nel portafoglio di prodotti ibridi plug-in costituito da CLA e CLA Shooting Brake. Anche la Classe A con tecnologia ibrida plug-in sarà prodotta a Kecskemét, oltre allo stabilimento tedesco Mercedes-Benz di Rastatt.

Inoltre, nella prima metà del 2021 inizierà la produzione della berlina elettrica di lusso EQS nello stabilimento Mercedes-Benz di Sindelfingen (Germania). EQS è il modello indipendente e completamente elettrico della nuova generazione di Classe S ed è il primo a utilizzare la nuova architettura elettrica per veicoli elettrici di lusso e di classe superiore presso Mercedes-Benz. Nella Factory 56, Classe S e, in futuro, la Mercedes-Maybach Classe S e l'EQS saranno prodotti in modo completamente flessibile sulla stessa linea. Factory 56 incarna il futuro della produzione di Mercedes-Benz e stabilisce nuovi standard per la costruzione di automobili. In Fabbrica 56 si ottengono incrementi di efficienza di circa il 25% rispetto al precedente assemblaggio di Classe S. Ciò è reso possibile dall'ottimizzazione dell'intera catena del valore e dalla piena digitalizzazione con MO360, l'ecosistema di produzione digitale Mercedes-Benz.

Inoltre, lo stabilimento Mercedes-Benz di Brema inizierà la produzione della berlina EQE nella seconda metà del 2021, seguita poco dopo dallo stabilimento di Pechino. L'EQE integra così il portafoglio completamente elettrico dei due impianti. Lo stabilimento di Pechino produrrà quindi un totale di quattro modelli Mercedes-EQ per il mercato locale.

Lo stabilimento Mercedes-Benz di Tuscaloosa (USA) si sta preparando anche per la produzione del SUV EQE e del SUV EQS nel 2022, che saranno prodotti in futuro sulla stessa linea con SUV con motorizzazione mild hybrid e plug-in.

Nel 2022 un totale di otto veicoli elettrici Mercedes-EQ saranno prodotti in sette sedi in tre continenti. Ciò è possibile grazie ad investimenti in tutto il mondo in flessibilità e tecnologie con soluzioni Industry 4.0 orientate al futuro. Negli stabilimenti Mercedes-Benz AG, i veicoli con diversi tipi di trazione possono essere prodotti in parallelo grazie a strutture altamente flessibili. Nell'obiettivo strategico di generare più della metà delle vendite con i cosiddetti xEV, o cioè ibridi plug-in e veicoli elettrici, dal 2030 in poi e aumentare gradualmente la quota puramente elettrica, l'elevato grado di flessibilità è un vantaggio decisivo. Esso consente di regolare la produzione con breve preavviso a seconda della domanda del mercato.

Il portafoglio elettrico si completa in modo intelligente Mercedes-Benz Cars con tre modelli aggiuntivi. La smart EQ fortwo (consumo energetico combinato: 16,5 kWh/100 km, emissioni combinate di CO₂: 0 g/km)1 e smart EQ fortwo Cabrio (consumo energetico combinato: 16,8 kWh/100 km, emissioni di CO₂ combinate: 0 g/km)1 sono prodotti ad Hambach, in Francia, e il forfour smart EQ (consumo energetico combinato: 17,3 kWh/100 km; emissioni combinate di CO₂: 0 g/km)1 a Novo Mesto, Slovenia. La prossima generazione di veicoli elettrici intelligenti sarà prodotta dalla joint venture smart Automobile Co., Ltd. in Cina. Si tratta di una joint venture tra Mercedes-Benz AG e Zhejiang Geely Group (Geely Holding).

La tecnologia ibrida plug-in è importante come tecnologia chiave e passo intermedio verso un portafoglio di prodotti puramente elettrici. Più di 20 modelli ibridi plug-in sono già parte integrante del portafoglio prodotti Mercedes-Benz. Il portafoglio sarà ampliato per includere più di 25 diversi modelli entro il 2025. La loro produzione svolge quindi anche un ruolo importante nella rete produttiva globale. I veicoli ibridi plug-in stanno già uscendo dalle linee di assemblaggio Mercedes-Benz Cars in quasi tutti gli stabilimenti.

Rete globale di produzione di batterie: un fattore chiave di successo nell'offensiva elettrica Mercedes-Benz

Le batterie per i veicoli elettrici Mercedes-EQ sono fornite da una rete globale di produzione di batterie con impianti in tre continenti. La produzione locale di batterie è un fattore chiave di successo per l'offensiva elettrica Mercedes-Benz.

Due stabilimenti a Kamenz (Germania) producono sistemi a batteria per ibridi, ibridi plug-in ed elettrici dal 2012. La seconda fabbrica di batterie del sito ha iniziato le operazioni nel 2018 e produce i sistemi di batterie dell'EQC dal 2019. È stato progettato fin dall'inizio come impianto CO₂ neutral e combina, tra le altre cose, energia solare, energia geotermica e una centrale combinata di calore ed energia elettrica. Anche i sistemi di batterie per l'EQA sono recentemente usciti dalla linea di produzione nel sito. Dall'inizio della produzione presso l’Accumotive, più di un milione di batterie basate sulla tecnologia agli ioni di litio per veicoli ibridi elettrici plug-in e sistemi a 48 volt sono state prodotte nello stabilimento di Kamenz.

Mercedes-Benz e BAIC hanno sviluppato congiuntamente la produzione locale di batterie nella sede esistente nel parco industriale di Yizhuang a Pechino (Cina). Ciò fornisce al vicino impianto di veicoli, che ha anche aggiunto modelli Mercedes-EQ completamente elettrici al suo portafoglio con l'EQC. La produzione di sistemi di batterie per l'EQC è iniziata lì nel 2019. Con l'inizio della produzione di EQA, EQB ed EQE, l'impianto produrrà sistemi di batterie per un totale di quattro modelli Mercedes-Benz EQ a partire dal 2021

Quest'anno l'impianto di batterie di Jawor (Polonia) ha iniziato a produrre batterie ibride plug-in per le Classe C, Classe E e Classe S. L'anno prossimo la sede amplierà il suo portafoglio per includere i sistemi a batteria per i modelli compatti Mercedes-EQ, L'EQA e l'EQB. Proprio come l'impianto di batterie di Kamenz, l'impianto è stato progettato fin dall'inizio per la produzione neutra di CO₂.

In futuro, nel sito di Untertürkheim (Germania), due impianti produrranno sistemi a batteria. Le fasi finali per la produzione dei sistemi di batterie per l'EQS, che usciranno dalla linea di produzione nella vicina Sindelfingen nella prima metà del 2021, sono attualmente in corso nello stabilimento di Hedelfingen. Il sistema di batterie per l'EQE sarà prodotto anche a Hedelfingen. Un altro impianto di batterie è attualmente in costruzione nello stabilimento di Brühl e produrrà sistemi di batterie per ibridi plug-in Mercedes-Benz a partire dal 2022. I lavori per l'edificio sono già stati completati. L'impianto di batterie di Brühl sarà dotato dei relativi macchinari nei prossimi mesi.

La produzione delle versioni SUV di EQS ed EQE inizierà nel 2022 nello stabilimento Mercedes-Benz di Tuscaloosa (USA). Un impianto di batterie è attualmente in costruzione nelle immediate vicinanze e fornirà sistemi di batterie altamente efficienti per entrambi i modelli. I lavori per l'edificio sono già stati completati. I sistemi ultramode moderni saranno installati nei prossimi mesi.

Inoltre, la strategia di produzione Mercedes-Benz prevede attualmente un altro impianto di batterie nel sito di Sindelfingen.

Insieme al partner locale Thonburi Automotive Assembly Plant (TAAP), Mercedes-Benz Cars ha creato un impianto di produzione di batterie a Bangkok (Thailandia) ed ha iniziato a produtte nel 2019. I sistemi a batteria per gli attuali ibridi plug-in di classe C, E e S sono prodotti proprio in questo sito. Sono in corso anche i preparativi per la produzione di batterie per i modelli a marchio Mercedes-EQ completamente elettrici.

Electric First e Ambition2039: Co₂ mobilità neutra e produzione

Nell'ambito della strategia ‘Electric First’, Mercedes-Benz sta perseguendo la costante elettrificazione di tutte le varianti di modello e tipi di veicoli come obiettivo chiaro. Il fattore decisivo nei prossimi anni è il graduale aumento della quota puramente elettrica del portafoglio veicoli. I cosiddetti xEV, ibridi plug-in e veicoli completamente elettrici, dovrebbero rappresentare più della metà delle vendite entro il 2030 - e la tendenza è in aumento. I veicoli alimentati elettricamente da Mercedes-Benz stanno godendo di una crescente popolarità. L'azienda ha consegnato un totale di 45.000 veicoli elettrici e ibridi plug-in (xEV) in tutto il mondo nel terzo trimestre del 2020.

Con "Ambition2039", Mercedes-Benz ha introdotto il suo percorso verso la neutralità della CO₂ oltre un anno fa. La produzione di veicoli svolge un ruolo cruciale in questo senso. Già nel 2022 gli stabilimenti Mercedes-Benz per auto e furgoni dell'azienda produrranno CO₂ in modo neutrale in tutto il mondo. Ciò include più di 30 impianti per auto e furgoni, nonché impianti di batterie.

Breve intervista

"Stiamo producendo i modelli Mercedes-EQ alla mercedes: Completamente digitale e flessibile, altamente efficiente e al massimo sostenibile.

Domande per Jörg Burzer, membro del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz AG, Production and

Supply Chain

Signor Burzer, siete pronti per la produzione di veicoli elettrici nella sua rete di produzione?

La rete di produzione Mercedes-EQ è pronta per la nostra offensiva elettrica. Abbiamo iniziato questa trasformazione diversi anni fa e abbiamo allestito i nostri impianti con la massima flessibilità. I modelli elettrici Mercedes-EQ vengono gradualmente integrati nei nostri attuali impianti in tutto il mondo. Escono dalle stesse linee dei veicoli con motori a combustione o ibridi plug-in. Lo stesso vale per tutti i nostri stabilimenti automobilistici Mercedes-Benz, per un totale di sei in tre continenti. Questo concetto è particolarmente vantaggioso perché la domanda di veicoli elettrici ed elettrificati si sta sviluppando in modo molto diverso per regione e possiamo adattare di conseguenza la nostra pianificazione della produzione con breve preavviso. In questo modo possiamo produrre esattamente ciò che vogliono i nostri clienti.

Che ruolo ha la pianificazione della produzione nella vostra offensiva?

Una cosa è certa: la percentuale di veicoli completamente elettrici nel nostro portafoglio aumenterà notevolmente nei prossimi anni. Entro il 2030 più del cinquanta per cento dei nostri veicoli uscirà dalla catena di montaggio sarà un cosiddetto xEV. Ibridi plug-in e ibridi continueranno quindi a svolgere un ruolo importante nella nostra pianificazione produttiva nei prossimi anni. Tuttavia, il nostro obiettivo è chiaramente progettato per Mercedes-EQ al 100% e stiamo indirizzando la nostra capacità proprio in questa direzione. Stiamo preparando la nostra produzione, così come i nostri collaboratori, passo dopo passo per questo cambiamento. Il nostro concetto di sostenibilità è anche al centro dell'attenzione: dal 2022 in poi la nostra produzione sarà CO₂ neutral nei nostri stabilimenti Mercedes-Benz in tutto il mondo.

Quali sono state, nello specifico, le sfide?

Ogni lancio del veicolo durante la produzione in corso presenta delle sfide. Ciò vale naturalmente anche per i veicoli elettrici. Tuttavia, grazie al know-how nei nostri impianti e alla pianificazione del sistema di cross-location, siamo stati in grado di sviluppare e implementare rapidamente soluzioni flessibili. Anche la digitalizzazione coerente dei nostri processi attraverso il nostro ecosistema di produzione digitale MO360 ha dato un contributo significativo. Un fattore importante in questo caso, naturalmente, è il raggiungimento di qualifiche mirate per i nostri colleghi nei nostri stabilimenti, che promuoviamo costantemente.

Come continuerà la produzione di propulsori in futuro?

Per la rete globale di produzione di propulsori Mercedes-Benz, il passaggio alla mobilità elettrica rappresenta una sfida speciale. Tuttavia, siamo determinati a continuare ad allineare le diverse tipologie di alimentazione a questo cambiamento e renderlo sostenibile per il futuro. Abbiamo già acquisito un ampio know-how nei nostri impianti di produzione negli ultimi anni. Inizia con l'espansione della nostra rete di produzione di batterie e include, tra le altre cose, la produzione e l'assemblaggio di parti della trasmissione elettrica autonomamente. Tuttavia, è anche chiaro che i sistemi di trazione del futuro differiranno significativamente da quelle di oggi.

Produrrete internamente le batterie per i modelli Mercedes-EQ?

La produzione locale di batterie è un fattore di successo essenziale nella nostra offensiva elettrica. Al fine di aumentare costantemente la domanda e, in conformità con la nostra pianificazione della produzione, stiamo creando la nostra rete globale di produzione di batterie per essere flessibili in tutto il mondo. Oggi produciamo già batterie a Kamenz, Bangkok e Pechino. L'aumento dei nostri impianti di batterie a Hedelfingen e Jawor è imminente e i nostri colleghi di Brühl e Tuscaloosa si stanno già preparando per iniziare la produzione nel 2022. La nostra rete produttiva è molto ben posizionata per l'offensiva del modello Mercedes-EQ.

Quale nuovo modello elettrico attendete con maggiore trepidazione?

Fondamentalmente, non vedo l'ora di ogni nuova Mercedes-Benz. Una pietra miliare molto speciale è sicuramente il prossimo lancio della produzione EQS. Uscirà dalla catena di montaggio insieme alla Classe S, nella nostra nuova Factory 56 nello stabilimento Mercedes-Benz di Sindelfingen. Qui stiamo impostando un nuovo corso per tutta la nostra rete produttiva: con le più moderne tecnologie di produzione Factory 56 è un progetto per la nostra rete globale. Allo stesso tempo, rafforza la nostra ambizione – il metodo Mercedes - per la produzione dei modelli Mercedes-EQ: completamente digitale e flessibile, altamente efficiente e con il massimo della sostenibilità.