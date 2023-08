MG4 Electric, arrivano le nuove XPOWER AWD e TROPHY Extended range

SAIC Motor Italy annuncia l’arrivo sul mercato delle due nuove versioni che completano la famiglia MG4 Electric e offrono anch’esse i vantaggi per i clienti previsti dalla soluzione ‘Go Green’: invito all’elettrico.

Andrea Bartolomeo, Country Manager di MG in Italia, ha comunicato: ”In occasione dei mondiali maschili di basket 2023 che si terranno in Indonesia, Giappone e Filippine a partire dal 25 agosto, abbiamo voluto rendere omaggio agli azzurri dell’Italbasket legando l’inizio della competizione al lancio sul mercato italiano di queste due nuove versioni che arricchiscono la gamma MG4. Come annunciato lo scorso anno in occasione del lancio alla stampa italiana di MG4 Electric, la famiglia si allarga e alle versioni esistenti si aggiungono due nuove varianti, la XPOWER, più potente e con trazione integrale e la TROPHY, con batteria da 77kWh e un’autonomia di 520 km. Questo, unito ai vantaggi della campagna ‘Go Green’, è l’impegno concreto con cui MG scende in campo per dare il proprio contributo alla diffusione della mobilità sostenibile. Vorrei augurare personalmente a tutti i ragazzi del Team azzurro di esprimere al meglio le loro capacità, di vivere questo importante appuntamento con la grinta e la determinazione che li contraddistinguono. Sono una fonte d’ispirazione per tutta la squadra MG che con pari dedizione e impegno sta bruciando le tappe e raggiungendo dei risultati straordinari.”

A nove mesi dal lancio, con 1.580 unità totalizzate fino al 31 luglio, MG4 sta riscuotendo un grande consenso e si posiziona stabilmente nella top 5 delle elettriche in Italia. L’apprezzamento del pubblico italiano per l’eccezionale rapporto tra prezzo e contenuti e la personalità del design ha portato MG4 ai vertici del segmento delle compatte elettriche (seg B+C) dove la vettura anche a luglio ha riconfermato la sua leadership. La grande versatilità, ora più che mai con l’introduzione delle due nuove versioni, potrà soddisfare le esigenze di un pubblico ancora più ampio.

Oggi MG4 Electric diventa una vera e propria gamma che si arricchisce di due nuove versioni la MG4 XPOWER e la MG4 TROPHY Extended range. SAIC Motor Italy partner della FIP Federazione Italiana Pallacanestro ha voluto rendere omaggio agli azzurri del basket legando il lancio delle novità alla World Cup, la competizione che i ragazzi dell’Italbasket affronteranno dal 25 agosto in Oriente. Le nuove versioni sono state protagoniste di uno shooting organizzato in occasione del ritiro a Folgaria, con la squadra degli azzurri accompagnati dal coach Pozzecco. Dopo gli Europei dello scorso anno che avevano visto la MG HS al fianco dei campioni della nazionale è ora il momento di fare un passo avanti e prepararsi ai mondiali.