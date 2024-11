Milano AutoClassica 2024: Alfa Romeo protagonista tra passato e futuro

Milano AutoClassica apre le porte agli appassionati con una selezione di modelli Alfa Romeo che incarnano passato, presente e futuro del marchio.

Grazie alla presenza di Stellantis Heritage, i visitatori possono ammirare alcune vetture storiche esclusive accanto ai nuovi modelli che definiscono la direzione futura del marchio, sempre fedele alla sua nobile tradizione sportiva.

Alfa Romeo 33 “Iguana”

Tra le perle in esposizione, spicca l’Alfa Romeo 33 “Iguana”, un concept unico realizzato nel 1969 dal celebre designer Giorgetto Giugiaro. Basata sulla meccanica della 33 Stradale, questa coupé esprime una fusione perfetta tra stile e prestazioni, con linee tese, un parabrezza inclinato e un frontale affilato. I cerchi in lega Campagnolo richiamano il DNA sportivo della casa, mentre l’originale tinta metallica dona all’auto un look avveniristico per l’epoca.

1750 Spider Veloce

La 1750 Spider Veloce rappresenta un’altra icona Alfa Romeo degli anni Sessanta, con il suo design inconfondibile e l’eredità della celebre “Duetto.” Esposta come esempio di restauro in corso, la Spider Veloce conserva un motore 1779 cc da 114 CV, capace di raggiungere i 190 km/h. L’auto ha lasciato un segno indelebile nel mondo automobilistico, diventando famosa anche grazie alla sua apparizione nel film “Il Laureato” e al fascino senza tempo che continua ad esercitare.

Alfa Romeo 4C Superbike

Dedicata agli amanti della velocità, l’Alfa Romeo 4C è una supercar leggera e potente che nel 2014 ha assunto il ruolo di Safety Car nel campionato mondiale SBK Superbike. Con una potenza di 240 CV, accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi e raggiunge una velocità massima di 258 km/h. La sua struttura leggera e il perfetto bilanciamento dei pesi la rendono ideale per la pista, mentre l’esemplare in mostra a Milano è stato certificato come autentico dalle Officine Classiche Alfa Romeo.

Alfa Romeo 33 Stradale

La nuova Alfa Romeo 33 Stradale, presentata in edizione limitata a soli 33 esemplari, rappresenta un capolavoro di artigianalità moderna. Riprendendo le linee iconiche del modello originario, questa coupé si distingue per il design d’avanguardia e per il processo di produzione artigianale. Realizzata nella "Bottega" Alfa Romeo, dove designer e ingegneri hanno collaborato con i futuri proprietari, la 33 Stradale è un inno all’eleganza e alla sportività del marchio.

Alfa Romeo Junior

Il ritorno di Alfa Romeo nel segmento B è segnato dalla nuova Alfa Romeo Junior, una compatta ibrida che unisce prestazioni e tecnologia avanzata. Equipaggiata con un motore 48v Hybrid VGT da 136 CV, la Junior garantisce un’esperienza di guida fluida con possibilità di circolare in elettrico per il 50% dei percorsi urbani. Sarà disponibile anche una versione full electric con 240 CV e una variante a trazione integrale, rendendo la Junior la più versatile della categoria.

Milano AutoClassica 2024 celebra l’evoluzione di Alfa Romeo, dal fascino vintage ai modelli all’avanguardia, in una mostra che unisce passato e futuro con l’attenzione per la tradizione e la passione per l’innovazione.