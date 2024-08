MINI, in autunno debuttano le nuove versioni John Cooper Works

L'autunno 2024 segna un momento cruciale per MINI, con l'introduzione di una gamma completamente rinnovata della serie John Cooper Works (JCW), pronta a ridefinire le prestazioni su strada e pista.

La nuova linea JCW offrirà ai conducenti una scelta inedita tra la tradizionale potenza del motore a benzina e la rivoluzionaria performance all-electric, sottolineando l'evoluzione continua del marchio verso l'innovazione e la sostenibilità.

La MINI John Cooper Works a benzina promette di mantenere vivo lo spirito delle corse con un motore robusto e un telaio meticolosamente sintonizzato, capace di garantire un'esperienza di guida precisa e adrenalinica. D'altro canto, la nuova variante completamente elettrica JCW si propone di offrire un'accelerazione fulminea, grazie alla coppia istantanea tipica dei veicoli elettrici, senza compromettere l'agilità e la reattività che hanno reso famoso il marchio.

Questi modelli non sono solo un esercizio di stile, ma hanno già dimostrato il loro valore su alcuni dei palcoscenici più prestigiosi del mondo automobilistico. La vittoria di categoria alla 24 Ore del Nürburgring 2024 con la MINI John Cooper Works PROtotype ha confermato l'affidabilità e le prestazioni eccezionali delle nuove JCW, consolidando la loro posizione tra le vetture più performanti del segmento. Questo trionfo è stato seguito dal debutto esplosivo del JCW E PROtotype al Goodwood Festival of Speed, dove l'auto ha conquistato gli appassionati con una scalata spettacolare sul celebre percorso.

Al centro di questi successi c'è Bulldog Racing, il team di ingegneri e meccanici con sede a Nürburg che ha saputo sfruttare la loro profonda esperienza nel motorsport per sviluppare le versioni più avanzate delle MINI John Cooper Works. Bulldog Racing ha dimostrato una notevole capacità di adattamento, ampliando la propria competenza dalle motorizzazioni tradizionali alle sfide dell'elettrificazione, senza perdere di vista l'obiettivo principale: la vittoria.

L'attesa per l'autunno 2024 cresce, alimentata dalle anticipazioni di queste innovazioni. Con la nuova gamma John Cooper Works, MINI si prepara a offrire un'esperienza di guida che non solo mantiene viva la tradizione, ma abbraccia con entusiasmo il futuro. Le prestazioni, la precisione e l'emozione restano al centro della proposta JCW, sia per gli amanti dei motori a combustione interna che per i sostenitori della rivoluzione elettrica.

I successi ottenuti finora dalle varianti PROtotype non fanno che aumentare l'aspettativa, lasciando intravedere un futuro ricco di emozioni e conquiste per la famiglia MINI John Cooper Works.