MINI nuova Cooper C, design elegante e innovativo sistema di gaming in auto con UNO Car Party!

La MINI Cooper C rappresenta un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.

Con il suo motore a tre cilindri, compatto ed efficiente, questa nuova MINI unisce l'inconfondibile dinamismo del marchio a tecnologie all'avanguardia, come il rivoluzionario in-car gaming, che trasforma i momenti di sosta in divertimento per tutti i passeggeri.

Design e performance al top

Con un design esterno moderno e pulito, la MINI Cooper C mantiene il DNA classico del marchio, reinterpretandolo in chiave contemporanea. La caratteristica griglia anteriore e le superfici minimali conferiscono al veicolo uno stile accattivante, mentre gli interni lineari e spaziosi offrono comfort e funzionalità. Al centro di tutto, il display OLED circolare, una vera innovazione che integra tutte le informazioni necessarie per il conducente, rendendo l’esperienza di guida ancora più coinvolgente.

Il motore a tre cilindri da 115 kW/156 CV, con una coppia di 230 Nm, garantisce accelerazioni scattanti: da 0 a 100 km/h in soli 7,7 secondi. La MINI Cooper C offre un’esperienza di guida dinamica, grazie a sospensioni e ammortizzatori tarati alla perfezione, assicurando agilità nelle curve e comfort nelle lunghe distanze. Le sue prestazioni sono ulteriormente migliorate da un potente sistema di frenata e uno sterzo diretto che garantiscono sia sicurezza che divertimento.

Innovazione digitale e in-car gaming

Uno degli elementi più rivoluzionari della nuova MINI Cooper C è l’integrazione dell'in-car gaming, realizzato in collaborazione con Mattel e AirConsole. Attraverso il display OLED, i passeggeri possono divertirsi con il celebre gioco UNO Car Party!, una versione adattata del famoso gioco di carte, disponibile per un massimo di quattro giocatori. Questa funzione rende i momenti di sosta un’occasione per socializzare e divertirsi in modo innovativo. Grazie a questa partnership, i passeggeri possono collegare i loro dispositivi personali e giocare direttamente dal sistema di infotainment dell’auto, trasformando la MINI in una vera piattaforma di intrattenimento.

Comfort e sicurezza in ogni situazione

La MINI Cooper C non si distingue solo per la sua agilità e il divertimento offerto dal gaming in-car, ma anche per i numerosi sistemi di assistenza alla guida che garantiscono sicurezza e comfort in ogni situazione. Il MINI Operating System 9, con il suo intuitivo comando vocale, offre agli occupanti un’esperienza altamente personalizzabile. Il sistema di navigazione, con visualizzazione 3D e visione aumentata, non solo guida il conducente attraverso il traffico, ma fornisce informazioni in tempo reale sui parcheggi disponibili, permettendo anche il pagamento digitale direttamente dall’auto.

Inoltre, le funzioni avanzate di assistenza basate su telecamere e radar offrono una maggiore sicurezza, aiutando il conducente a mantenere la corsia e gestire situazioni di traffico intenso. Nelle condizioni di traffico cittadino, il sistema di gestione automatica della velocità e della distanza facilita la guida, rendendo la MINI Cooper C una compagna ideale anche per gli spostamenti urbani.

Personalizzazione e allestimenti

Per chi ama esprimere il proprio stile, la MINI Cooper C è disponibile in quattro varianti di allestimento: Essential, Classic, Favoured e JCW. Ogni allestimento offre un’ampia gamma di opzioni di equipaggiamento per soddisfare i gusti di tutti i conducenti. Inoltre, la possibilità di combinare i colori esterni con uno dei quattro colori del tetto permette di creare contrasti unici, rendendo ogni MINI Cooper C davvero personalizzata e inconfondibile.

Con la nuova MINI Cooper C, non si tratta solo di guidare: si tratta di vivere un’esperienza unica, fatta di divertimento, innovazione e sicurezza, che porta su strada il puro piacere di guida e di intrattenimento.