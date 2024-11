Mobilize Duo e Bento: nuove icone di mobilità urbana tra design e sostenibilità

Con un settore automobilistico sempre più orientato verso la sostenibilità e la mobilità urbana intelligente, Mobilize, brand innovativo del Gruppo Renault,

ha presentato Duo e Bento, due quadricicli elettrici pensati per rivoluzionare gli spostamenti urbani. Duo e Bento si differenziano per l’approccio innovativo al design, la loro compattezza e versatilità, l’autonomia ottimizzata per l’uso cittadino e un prezzo accessibile. Se Duo è destinato a un’utenza privata, Bento è invece progettato per un pubblico professionale che necessità di un veicolo compatto e agile per il trasporto di merci.

Design: tra semplicità, robustezza e visione futuristica

Mobilize ha voluto fare di Duo e Bento dei veri e propri simboli di design, rompendo gli schemi estetici tipici dell’industria automobilistica. Duo, il veicolo personale, si distingue per una linea compatta e futuristica con porte ad apertura a elitra, che si alzano verticalmente senza occupare spazio laterale, permettendo al veicolo di essere parcheggiato anche negli spazi più stretti senza difficoltà per l’uscita del conducente e del passeggero. Questo sistema rappresenta anche un plus in termini di sicurezza in ambito urbano, riducendo il rischio di collisione con ciclisti o pedoni.

L’ispirazione per il design di Duo e Bento è chiaramente tecnologica, richiamando più l’aspetto di una capsula spaziale che di un’auto tradizionale. Con le sue superfici ampie e una struttura semplice e funzionale, Duo appare solido e resistente, ideale per affrontare le sfide quotidiane della città. Bento, invece, riprende lo stile di Duo ma sostituisce il sedile passeggero con un capiente vano di carico, con una capacità di ben 649 litri, un volume notevole per un veicolo così compatto, che lo rende ideale per artigiani e professionisti del trasporto urbano.

Oltre all’aspetto estetico, il design di Duo e Bento è pensato in un’ottica di sostenibilità. Entrambi i veicoli sono realizzati con oltre il 40% di materiali riciclati e possono essere riciclati fino al 95% a fine vita, rappresentando una scelta ecologicamente responsabile. La carrozzeria non è verniciata, ma è composta da componenti di plastica colorata all’origine, a cui si aggiungono sticker personalizzabili per un look unico, adatto anche per essere utilizzato come strumento di branding da parte delle aziende.

Interni: comfort e funzionalità in spazi ridotti

Gli interni di Duo e Bento sono progettati per ottimizzare lo spazio a disposizione e offrire al conducente un’esperienza di guida confortevole e piacevole, con un approccio minimalista ma funzionale. Duo offre un abitacolo in configurazione tandem, con il conducente al centro della scena e un sedile posteriore per il passeggero. Questo layout garantisce una distribuzione del peso equilibrata e una visibilità ottimale.

Gli interni di Duo sono caratterizzati da un design funzionale e robusto, con un cruscotto che integra un sistema boombox per la diffusione sonora, che elimina la necessità di altoparlanti, trasformando l’intero abitacolo in una vera e propria cassa di risonanza. La connettività è assicurata tramite Bluetooth, USB-C e un supporto per smartphone, il che rende l’abitacolo simile a una cabina di controllo moderna, mantenendo però un aspetto intuitivo e immediato.

Motorizzazione e autonomia: efficienza per la città

Dal punto di vista della motorizzazione, Mobilize Duo e Bento sono equipaggiati con un motore elettrico a 48V, derivato dalle tecnologie mild hybrid di Renault, che garantisce una guida sicura e reattiva, adatta ai ritmi frenetici della città. La batteria NMC da 10,3 kWh offre a Duo un’autonomia di 161 km, mentre per Bento, leggermente più pesante per via del vano di carico, l’autonomia si attesta a 149 km. Questi valori rendono entrambi i veicoli perfetti per l’uso quotidiano senza dover ricorrere a ricariche frequenti.

La ricarica è resa semplice da un cavo integrato con presa standard, a cui si può aggiungere in opzione un cavo di Tipo 2 per stazioni di ricarica pubbliche. Con una presa domestica standard, Duo può recuperare fino a 25 km di autonomia in un’ora, mentre per una ricarica dal 20% all’80% servono poco meno di quattro ore.

Prezzi e configurazioni:aAccessibili e adatti a agni esigenza

Mobilize ha pensato a Duo e Bento come soluzioni accessibili per la mobilità cittadina, con prezzi competitivi e una gamma di opzioni di finanziamento. In Italia, Duo è disponibile a partire da €9.990, mentre Bento ha un prezzo base di €12.900. Entrambi i veicoli possono essere acquistati anche tramite un finanziamento ballon, con rate a partire da €29 al mese per Duo e da €35 per Bento, rendendoli accessibili anche ai giovani e ai professionisti.

Duo è disponibile in diverse versioni: Duo 45 Neo, pensato per i neopatentati dai 14 anni con velocità massima di 45 km/h, e Duo 80 Evo, che raggiunge gli 80 km/h e si rivolge a utenti più esperti. Bento, d’altro canto, è pensato principalmente per il mercato professionale, offrendo una soluzione versatile e compatta per le attività di trasporto urbano.